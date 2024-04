ByteDance diz que não venderá TikTok nos EUA

A controladora chinesa da TikTok, ByteDance, disse que não venderá o popular aplicativo de compartilhamento de vídeo para continuar seus negócios nos EUA, apesar de enfrentar uma possível proibição sob uma lei assinada pelo presidente Biden na quarta-feira, 24.



O projeto de lei, incluído em um pacote de ajuda externa assinado por Biden, dá à ByteDance até um ano para vender o TikTok ou ser proibido de operar nos EUA. A proposta foi alimentada por preocupações de segurança nacional levantadas pelos apoiadores, que argumentaram que o governo chinês poderia obrigar o TikTok para compartilhar dados de usuários dos EUA.

É a ameaça mais recente e crítica que a TikTok já enfrentou nos EUA – mas a empresa não está recuando.



A empresa emitiu um comunicado sobre o Toutiao, um aplicativo de agregação de notícias de propriedade da ByteDance, dissipando uma reportagem de quinta-feira do The Information que afirmava que a ByteDance estava explorando opções para vender o TikTok nos EUA sem seu algoritmo, de acordo com uma cópia do comunicado divulgado pela CNN.

“Os relatos da mídia estrangeira de que a ByteDance está explorando a venda do TikTok são falsos”, disse a ByteDance no comunicado. “A ByteDance não tem nenhum plano de vender o TikTok”, continuou.



Mesmo que o TikTok fosse comprado nos EUA, provavelmente seria diferente do aplicativo que os usuários usam hoje, porque as regras de exportação chinesas regulariam se o algoritmo poderia ser transferido, e o algoritmo TikTok tem sido um fator chave para sua popularidade entre os usuários.

A outra rota para o TikTok permanecer ativo nos EUA é por meio de um processo judicial bem-sucedido. A TikTok anunciou na quarta-feira, imediatamente após Biden assinar a lei, que iria contestá-la no tribunal.

Outras tentativas de banir o TikTok, tanto sob a administração Trump como nos estados, foram bloqueadas pelos tribunais.



Fonte: The Hill.