Onda de quase 100 tornados atinge meio oeste dos EUA e causa mortes

Uma onda de quase 100 tornados atingiu os estados de Nebraska, Texas e principalmente Oklahoma, no meio oeste dos Estados Unidos, no último final de semana. Um bebê e pelo menos mais três pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridos.



O governador do estado de Oklahoma declarou situação de emergência. O presidente do país, Joe Biden, afirmou que irá disponibilizar auxílio para a recuperação das áreas afetadas.



Vinte e sete milhões de pessoas continuaram em risco de mau tempo até domingo, incluindo rajadas de vento, granizo, risco de inundações e potencialmente mais tornados.



O escritório do Serviço Meteorológico Nacional em Norman, Oklahoma, confirmou na noite de sábado que vários tornados estavam em sua área, incluindo um perto de Davenport e mais de um na área de Sulphur, uma pequena cidade de cerca de 5.000 habitantes, 80 milhas ao sul de Oklahoma City, que parecia ter sofrido o maior golpe.

No domingo, o escritório normando do serviço meteorológico disse que, com base nos resultados preliminares da pesquisa de danos, tornados com classificações de pelo menos EF3 atingiram Sulphur e Marietta em Oklahoma. O serviço disse que mais investigações serão necessárias para determinar se a classificação aumentará.



As inundações repentinas também são uma preocupação para 18 milhões de pessoas, de Kansas City a Lake Charles, Louisiana. Alguns alertas de enchentes continuarão até esta segunda-feira.



Fonte: NBC.