Gata de estimação é enviada acidentalmente pelo correio de Utah para a Califórnia

Um casal de Lehi, cidade de Utah, despachou acidentalmente a gatinha de estimação, Galena, junto a um pacote de devolução da Amazon. A gata foi parar na Califórnia, a cerca de 1,6 mil quilômetros de onde mora o casal.



Galena entrou na caixa sem que os tutores a vissem e acabou sendo mandada pelo correio, o United States Postal Service (USPS), junto com os produtos a serem devolvidos.



Foram seis dias de viagem sem água e comida dentro do pacote. Apenas na Califórnia ela foi retirada da encomenda por um funcionário da transportadora e foi levada a um veterinário.



Em Utah, sem saber onde estava sua gata de estimação, Carrie Stevens Clark disse que tentou de tudo para encontrá-la – desde folhetos de papel, postagens nas redes sociais e buscas em todos os cantos de seu bairro.



Na clínica, graças a um microchip com as informações da tutora, que foi escaneado, foi feito contato com a família de Galena. "Foi a notícia mais incrível e insana do mundo", contou Carrie Clark, tutora da gata, a uma tv local. Clark disse que de início não acreditou que a gata estaria na Califórnia e pensou que fosse uma pegadinha.



A gatinha Galena ama caixas e esse é um traço de sua personalidade, acrescentou a tutora, o que explica o incidente. Clark e o marido voaram até a Califórnia para buscá-la. "Foi um reencontro incrível. Galena parou de tremer e relaxou em meus braços quando pude segurá-la novamente", explicou. A tutora ainda alertou os "pais de pets" para verificar suas caixas três vezes antes de enviá-las pelo correio.



Clark disse que Galena saiu ilesa, apesar de ter perdido algum peso, e provavelmente foi salva por temperaturas não extremas e por uma costura aberta na caixa para que ela pudesse respirar.



Fonte: WIONews.