Golpistas roubaram mais de US$ 3,4 bilhões de idosos no ano passado, diz FBI

Os golpistas roubaram mais de US$ 3,4 bilhões de idosos nos Estados Unidos no ano passado, de acordo com um relatório do FBI divulgado na terça-feira, 30, que mostra um aumento nas perdas por meio de táticas criminosas cada vez mais sofisticadas para enganar as pessoas mais vulneráveis.

As perdas com golpes relatados por americanos com mais de 60 anos no ano passado aumentaram 11% em relação ao ano anterior, de acordo com o relatório do FBI. Os investigadores alertam para um aumento de esquemas descarados que envolvem o envio de pessoas que se passam por falsos profissionais para recolher dinheiro ou ouro das vítimas nas casas.



“Pode ser um impacto devastador para os americanos mais velhos que não têm a capacidade de sair e ganhar dinheiro”, disse o vice-diretor assistente James Barnacle, da Divisão de Investigação Criminal do FBI. “As pessoas perdem todo o seu dinheiro. Algumas pessoas ficam desamparadas."

O FBI recebeu mais de 100 mil reclamações de vítimas de golpes com mais de 60 anos no ano passado, com quase 6 mil pessoas perdendo mais de US$ 100 mil. Isso segue um aumento acentuado nas perdas relatadas por americanos mais velhos nos dois anos após a pandemia de coronavírus de 2020, quando as pessoas ficavam presas em casa e era mais fácil para os golpistas entrarem em contato por telefone.



Barnacle disse que os investigadores estão vendo empresas criminosas transnacionais organizadas visando americanos mais velhos por meio de uma variedade de esquemas, como golpes românticos e fraudes de investimento.

A fraude mais comumente relatada entre adultos mais velhos no ano passado foram golpes de suporte técnico, nos quais os criminosos se passam por telefone como representantes técnicos ou de atendimento ao cliente.

Num desses esquemas fraudulentos que as autoridades dizem estar a crescer em popularidade, os criminosos fazem-se passar por funcionários da tecnologia, dos bancos e do governo para convencer as vítimas de que hackers estrangeiros se infiltraram nas suas contas bancárias e instruí-las que, para proteger o seu dinheiro, devem movê-lo para uma nova conta - uma conta controlada secretamente. pelos golpistas.



Os investigadores federais observaram um aumento entre maio e dezembro de golpistas usando mensageiros reais para receber dinheiro de vítimas enganadas, fazendo-as acreditar que suas contas haviam sido comprometidas, de acordo com o FBI. Nesses casos, os burlões dizem às vítimas que as suas contas bancárias foram pirateadas e que precisam de liquidar os seus activos em dinheiro ou comprar ouro ou outros metais preciosos para proteger os seus fundos. Em seguida, os fraudadores providenciam um mensageiro para retirá-lo pessoalmente.

“Muitos dos esquemas de fraude pedem às vítimas que enviem dinheiro por meio de transferência eletrônica ou de criptomoeda. Quando a vítima reluta em fazer isso, ela tem uma alternativa”, disse Barnacle. “E assim o bandido usará os serviços de correio”.



As perdas surpreendentes para os americanos mais velhos são provavelmente subestimadas. Apenas cerca de metade das mais de 880 mil queixas reportadas ao Centro de Conformidade com Crimes na Internet do FBI no ano passado incluíam informações sobre a idade da vítima.



Fonte: Associated Press.