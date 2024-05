Estudantes pró-Palestina e pró-Israel entram em confronto na Universidade da Califórnia

Grupos de manifestantes pró-Palestina e pró-Israel entraram em confronto nesta quarta-feira , 1°, no campus da Universidade da Califórnia (UCLA), em Los Angeles. Os protestos contra a guerra em Gaza espalharam-se pelos campi universitários de todo o país e se intensificaram desde a semana passada, com pelo menos mil manifestantes presos.

Os alunos pediam para que as instituições rompessem laços financeiros com Israel, um aliado-chave dos Estados Unidos. Os estudantes consideram a relação com o país insustentável após a campanha militar israelense na Faixa de Gaza.

Na quarta-feira, por exemplo, a polícia entrou na UCLA e prendeu alguns estudantes que se manifestavam – o número exato de prisões não foi divulgado pelas autoridades. Porém, nesta madrugada, o conflito ocorreu com os apoiadores de Israel.



Em um vídeo divulgado pela agência de notícias Reuters é possível ver jovens usando paus, atirando objetos e disparando fogos de artifício para destruir o acampamento dos apoiadores da Palestina na universidade.



Segundo o reitor da UCLA, Gene D. Block, os atos de violência tendem a causar "profunda ansiedade e medo, especialmente nos estudantes judeus".



A polícia afirmou que“respondeu imediatamente ao pedido (das autoridades universitárias) de ajuda no campus”.



Estudantes pró-Palestina presos na Universidade de Columbia



Na noite desta terça (30), forças policiais expulsaram estudantes que protestavam contra Israel no campus da Universidade de Columbia, em Nova York. Alguns manifestantes foram removidos e presos pela polícia depois de ocuparem o mesmo edifício que os manifestantes anti-guerra ocuparam em 1968. A universidade disse que os estudantes que participaram podem ser expulsos.



Os estudantes haviam ocupado o Hamilton Hall horas antes, após montar um acampamento no início do mês. Depois de as forças policias entrarem no campus, manifestantes que resistiram acabaram detidos.



Na Universidade de Columbia, Pouco antes da operação, o Departamento de Polícia de Nova York recebeu um aviso de Columbia autorizando os policiais a agir, disse um policial à agência Associated Press. O funcionário não estava autorizado a discutir publicamente detalhes do assunto e falou sob condição de anonimato.

A polícia utilizou uma escada para acessar uma das janelas da universidade. Para apoiar na operação, foi disponibilizado um ônibus para levar os estudantes detidos. Após a ação policial, manifestantes continuaram as manifestações nas ruas do entorno da universidade. Os gritos de ordem, dessa vez, foram contra a polícia de Nova York.



Fonte: Vox e Reuters.