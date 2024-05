Pai de garoto que morreu após fazer esteira forçada diz que filho mentiu sobre abuso

Após ser acusado pelo homicídio do filho, de seis anos, por exaustão ao forçá-lo a correr em uma esteira, Christopher Gregor, 31, alega que sua ex-esposa teria 'treinado o menino para mentir' sobre as agressões.

Segundo o homem, o pequeno Corey Micciolo foi levado pela mãe até sua casa em abril de 2021, e lá supostamente contou ao pai que a mulher pediu a ele que mentisse, poucas horas antes do menino ser declarado morto. A informação foi compartilhada pelo New York Post.



“Meu filho voltou esta manhã e estava dizendo que sua mãe disse que ele tinha que contar ao médico que bati nele. Ele chegou em casa e uma das duas primeiras coisas que disse foi: 'Não quero mais ir com a mamãe, ela vai tentar me tirar de você. Mamãe me disse para mentir e eu tive que mentir", disse Gregor ao funcionário da linha direta de abuso infantil, Richard Cicerone, de acordo com uma gravação reproduzida no julgamento nesta quinta-feira.



As imagens mostram quando Corey cai da esteira após correr por um tempo, enquanto velocidade e inclinação eram aumentadas pelo pai. Imediatamente e de forma truculenta, Christopher o coloca de volta no aparelho. Segundo o New York Post, o pai chega a morder a cabeça da criança, a qual ele dizia que estava "gorda demais".



No dia seguinte ao evento, a criança acordou com dificuldade de articular palavras, problemas para andar, falta de ar, enjoos e tontura. Ele foi levado para o hospital e teve convulsão enquanto realizava uma tomografia computadorizada. De acordo com análise profissional, a causa da morte de Corey foi apontada como "resultado de ferimentos contundentes com contusões cardíacas e hepáticas com inflamação aguda e sepse", segundo o NY Post.

Além disso, um patologista forense teria encontrado lesões por impacto contundente no peito e abdômen da criança, com laceração no coração, contusão pulmonar esquerda e laceração e contusão no fígado.



Com o vídeo, Gregor então foi inicialmente preso por colocar em risco o bem-estar de uma criança. No entanto, conseguiu liberdade após pagar fiança, mas voltou ao cárcere em março de 2022, segundo a Court News.

Uma revisão do caso por um perito do Ministério Público do Condado de Ocean, em Nova Jersey, mostrou que as circunstâncias sustentavam uma acusação formal de homicídio, de acordo com uma declaração conjunta do promotor do condado de Ocean, Bradley Billhimer, e do chefe de polícia de Barnegat, Keith Germain.

Os pais de Corey compartilhavam a guarda conjunta da criança. A mãe, Breanna Micciolo, disse que Gregor não esteve presente na vida do filho até os quatro anos. Ainda conforme o portal, ela teria denunciado o homem por abuso mais de 100 vezes, mas não obteve respostas das autoridades. Breanna chegou a processar a Divisão de Proteção e Permanência Infantil de Nova Jersey por não proteger Corey adequadamente.



Com o julgamento em curso, Christopher Gregor recusou um acordo de confissão em troca de 30 anos de prisão. Ele segue na prisão de Ocean City, sem direito a fiança e, se condenado, pode pegar prisão perpétua.



Fonte: AFP e Asbury Park Press.