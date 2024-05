Carne moída do Walmart é recolhida por possível contaminação por bactéria

Mais de 16.000 libras de produtos de carne moída crua foram recolhidos pelo Departamento de Agricultura dos EUA por preocupações de que a carne pudesse estar contaminada com E. coli, bactéria que pode causar gastroenterite.



Os itens de carne, produzidos pela Cargill Meat Solutions, foram vendidos nas lojas do Walmart em todo os Estados Unidos.



De acordo com um aviso de recall do USDA, a carne bovina potencialmente contaminada foi produzida nos dias 26 e 27 de abril. Não houve nenhum relato confirmado de doença devido à carne, de acordo com o aviso da agência.

Em comunicado à CNN, um porta-voz da Cargill Meat Solutions disse que os produtos foram recolhidos “por muita cautela”.

A Cargill disse que o produto potencialmente contaminado foi distribuído para lojas do Walmart em Connecticut, Massachusetts, Maryland, New Hampshire, Nova York, Carolina do Norte, Ohio, Pensilvânia, Vermont, Virgínia, Virgínia Ocidental, bem como em Washington, DC.

“No Walmart, a saúde e a segurança de nossos clientes são sempre uma prioridade”, disse um porta-voz do Walmart à CNN em comunicado. “Assim que fomos notificados do recall, removemos imediatamente os produtos impactados e informamos os clientes que poderiam ter adquirido esses produtos.”

No total, existem seis produtos com a carne que podem estar contaminados, incluindo produtos rotulados como “93% magro, 7% de gordura, totalmente natural, carne moída magra” e “Rissóis de hambúrguer de carne com costela de primeira qualidade”, disse o USDA.

Os clientes do Walmart que adquiriram algum produto afetado devem jogá-lo fora ou devolvê-lo ao local onde foram adquiridos, segundo a agência.

Por e-mail, a Cargill disse que criou uma linha direta ao consumidor para responder a quaisquer perguntas sobre o recall: 1-844-419-1574.



Bactéria E. coli



A Escherichia coli, ou E. coli, é uma bactéria que habita naturalmente o intestino das pessoas e de alguns animais, sem que haja qualquer sinal de doença. No entanto, há alguns tipos de E. coli que são nocivos para as pessoas e que entram no organismo devido ao consumo de alimentos contaminados, por exemplo, causando gastroenterite com diarreia intensa e com muco ou sangue.

Além de causar infecções intestinais, a ocorrência de E. coli também pode causar infecção urinária, principalmente em mulheres, sendo importante que seja identificada por meio de exame microbiológico de urina específico para que seja iniciado o tratamento.