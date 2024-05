EUA tiveram 300 tornados em abril, segundo maior número já registrado no mês

Após um monte de tempestades na última semana, a contagem de tornados em abril nos Estados Unidos subiu para pelo menos 300, o segundo maior número já registrado no mês.



Embora abril seja muitas vezes uma época movimentada para tornados, os mais de 300 tornados deste ano superaram a média de 182 e ficam atrás apenas do inacreditável total de 757 em abril de 2011 em registros modernos, de acordo com uma análise preliminar do Centro de Previsão de Tempestades do Serviço Meteorológico Nacional.



Os tornados foram mais numerosos nos estados centrais, e não em partes do país que costumam registrar o maior número em abril, como Mississippi e Alabama.



O mês também produziu o tornado mais forte em mais de um ano, vários eventos prejudiciais e mortais e um tornado no topo de uma montanha no Alasca, entre todos os lugares.







O mês começou com dezenas de tornados no Centro-Oeste, no Vale de Ohio e no Meio-Atlântico. Outra rodada varreu a Costa do Golfo e o Sudeste por volta do dia 10, antes de alguns pequenos eventos no meio do mês.



Repetidas tempestades violentas eclodiram nos estados centrais durante os últimos seis dias do mês. Os surtos nos dias 26, 27, 28 e 30 produziram mais de 100 tornados.

Aqui estão algumas das estatísticas mais significativas do mês:

- Tornados foram relatados em 18 dias, de acordo com o Serviço Meteorológico.



- Pelo menos seis pessoas morreram em tornados, todos na última semana de abril. Três tornados em Oklahoma ceifaram quatro vidas, enquanto Kansas e Iowa registraram uma morte cada.



- Tornados intensos e de longa duração cruzaram o leste de Nebraska e o oeste de Iowa durante um surto em 26 de abril. Dezenove tornados foram confirmados na área de Omaha. Cinco foram classificados como EF3 na escala Enhanced Fujita de 0 a 5 para intensidade e foram os mais fortes na região desde junho de 2014, de acordo com o Serviço Meteorológico.



- O primeiro tornado violento de 2024, classificado como EF4, atingiu 27 de abril após o anoitecer, a sudeste de Ardmore, perto de Marietta, Oklahoma. Foi o primeiro EF4 confirmado ou tornado mais forte em mais de um ano. Foi também o primeiro EF4 do estado desde 9 de maio de 2016, segundo o Serviço Meteorológico.



- Um tornado ocorreu no Alasca, no topo de uma montanha perto de Anchorage, em 19 de abril. Embora fosse uma tromba - que se forma por meio de processos diferentes dos twisters típicos nas planícies - era raro. Ele se junta a apenas três ou quatro outros documentados no Alasca desde 1950 e foi o primeiro a se formar.



- O Serviço Meteorológico emitiu 625 alertas de tornado durante o mês. Embora seja um número enorme, representa apenas metade da contagem de Abril de 2011, quando houve apenas 1.200 avisos.



- Apesar do abril excepcional para tornados, o Serviço Meteorológico recebeu um número médio de relatórios de tempestades severas em geral – incluindo casos de granizo grande e ventos diretos prejudiciais. Recebeu 2.421 relatórios desse tipo, em comparação com a média de 2.184.







Abril é o terceiro mês mais ativo do ano com clima severo e tornados, à medida que correntes de ar frio e seco e quente e úmido se chocam. Sua média de 182 tornados fica atrás dos 268 de maio e dos 213 de junho.



Embora maio e junho tendam a ter totais de tornados mais elevados, abril é conhecido pelos seus surtos violentos, incluindo eventos mortais em 2011 e 1974.



Mais tornados são prováveis nos próximos dias



Todos os dias, de 25 de abril a 2 de maio, houve tornados, e há uma chance legítima de que essa sequência continue por mais uma semana ou mais.

Ameaças de tornados de baixo custo estão previstas nas planícies do sul e centro durante o fim de semana. Depois, outro grande sistema, com potencial para ser um grande produtor de tornados, está prestes a atingir o centro dos Estados Unidos no início da próxima semana.



Fonte: The Washington Post.