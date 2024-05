80 jovens brasileiras da rede pública são selecionadas para formação nos EUA

O Programa Power4Girls – Empower to Lead! selecionou oitenta alunas do ensino médio da rede pública de ensino de 16 estados brasileiros para participar de de uma formação interativa e inovadora, que ocorrerá entre os meses de maio e novembro de 2024. Essa iniciativa, promovida pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, e implementada pelo Instituto Gloria, visa fortalecer o empoderamento feminino por meio do desenvolvimento de habilidades empreendedoras, inovadoras, criativas e de liderança.

Durante o programa, as selecionadas participarão, em equipes compostas por quatro estudantes, um(a) professor(a)-orientador(a) e um(a) mentor, de uma variedade de atividades, incluindo oficinas, palestras, webinars e atividades interativas on-line. O programa também focará na criatividade e inovação, além do desenvolvimento e gestão de projetos. Neste ano, o programa estará centrado no conceito de “Economia Circular”, destacando a importância dos três Rs: Reduzir, Reutilizar e Reciclar.

O encerramento do programa ocorrerá em Brasília, no final de novembro, quando as participantes terão a oportunidade de apresentar seus projetos, receber certificados de participação e realizar um pitch final durante uma feira de inovação. Os três melhores projetos serão premiados no evento.

Para mais informações sobre os projetos das alunas selecionadas, visite o site: power4girls.com.br

O Power4Girls já beneficiou 250 alunas e conta com a colaboração do Instituto Gloria, focado no combate à violência de gênero, o apoio institucional do CONIF (Conselho Nacional de Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica), além de diversas parcerias com instituições do setor privado que compartilham da convicção no poder do empoderamento feminino.