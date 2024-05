Mulher ganha US$ 1 milhão na loteria de Massachusetts duas vezes em 10 semanas

Uma mulher de Massachusetts ganhou US$ 1 milhão duas vezes em bilhetes de loteria nas últimas 10 semanas.

Christine Wilson, de Attleborough, ganhou o prêmio mais recente na quarta-feira, 1º de maio, jogando o jogo de raspadinha “100X Cash” de $ 10, anunciou a loteria estadual. O jogo de raspadinha envolve combinar qualquer um dos números do jogador ou números de bônus com qualquer número vencedor.



Wilson decidiu receber os ganhos em um pagamento único de US$ 650 mil descontados os impostos, que ela planeja colocar na poupança, disse a loteria.



Em fevereiro, Wilson reivindicou seu primeiro prêmio de loteria de US$ 1 milhão depois de jogar o jogo de raspadinha de US$ 50 do Lifetime Millions. Ela comprou o ingresso na Discount Liquors, 30 Chauncy St. em Mansfield, de acordo com funcionários da loteria.



Quando ganhou seu primeiro prêmio, Wilson disse que usaria parte do dinheiro para comprar um SUV. Agora ela planeja aplicar seus novos ganhos na poupança.

Tal como aconteceu com o seu primeiro prêmio de jackpot em fevereiro, para a sua última vitória, Wilson optou pela opção de pagamento em dinheiro de $ 650.000, descontados os impostos.



Sortudas



Wilson se junta a outras pessoas sortudas que ganharam o prêmio principal da loteria duas vezes no ano passado.

Em fevereiro, um homem de Michigan ganhou um prêmio de US$ 110.000 ao jogar no sorteio estadual do Fantasy 5 Double Play. Seis meses antes, o homem também havia arrecadado US$ 110 mil no mesmo jogo.



Enquanto isso, em outubro de 2023, Jennifer Minton, de Gloucester, Virgínia, ganhou US$ 50.000 jogando o jogo online Safari Quest daquele estado. Uma semana depois, ela ganhou novamente, ganhando um prêmio de US$ 1 milhão.



Fonte: revista People.