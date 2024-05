Criança morre nas enchentes do Texas; 224 pessoas e 153 animais são resgatados

Rios estão transbordando no sul do Texas, deixando casas e empresas inundadas e milhares de pessoas desalojadas. A previsão de chuva continua ameaçando o estado até o final desta semana, de acordo com o escritório do Serviço Meteorológico Nacional de Houston.



Pelo menos 224 pessoas e 153 animais de estimação foram resgatados de casas e veículos no condado de Harris. Ordens de retirada e alertas de enchentes estão em vigor.



O corpo de um menino de cinco anos foi recuperado das enchentes perto de Fort Worth, Texas, no domingo, enquanto equipes de busca e resgate em todo o estado continuam a patrulhar ruas e bairros inundados pelas chuvas.

A morte é a primeira fatalidade relatada após tempestades que provocaram declarações de desastre em mais de um terço dos condados do estado.

O coordenador de gerenciamento de emergências do condado de Johnson, Jamie Moore, disse que o menino foi encontrado depois que as autoridades responderam a uma chamada por volta das 2 da manhã para um veículo preso em águas em movimento rápido, no condado de Johnson, cerca de 30 milhas ao sul de Fort Worth.



“É muito triste ver o impacto nos meios de subsistência, nas casas e na infraestrutura”, relatou Hidalgo à CNN.

A maior parte da chuva durante o fim de semana caiu no oeste e centro do Texas. É possível que haja mais 25 a 50 mm de chuva nesta segunda-feira (6), de acordo com o escritório do Serviço Meteorológico Nacional de Houston. Áreas isoladas podem registrar até 100 a 200 mm de chuva.



Entretanto, a situação deve melhorar. A previsão do resto da semana para Houston mostra tempo seco e temperaturas amenas até o sábado, 11, com muito sol para ajudar a secar a região.



As tempestades desta semana foram apenas as mais recentes de uma série de eventos climáticos brutais que atingiram o estado desde o início de abril. Dezenas de tornados atingiram desde Florida Panhandle até a Costa do Golfo.

Fonte: Reuters e CNN.