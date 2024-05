Brasil e EUA planejam exercício de defesa química, biológica, radiológica e nuclear

No período de 29 de abril a 1º de maio de 2024, o 1º Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear recebeu uma comitiva de militares especializados do 2° e do 24° Grupamento de Apoio Civil contra Armas de Destruição em Massa da Guarda Nacional de Nova Iorque. O encontro é parte do planejamento do exercício combinado entre os exércitos do Brasil e dos Estados Unidos, que será realizado no mês de julho.

O intercâmbio é parte da cooperação brasileira para a realização da Copa do Mundo de Futebol 2026, que acontecerá no Canadá, Estados Unidos e México. Os militares brasileiros contribuíram com a experiência adquirida durante a realização da Copa do Mundo 2014 e dos Jogos Olímpicos 2016. A atividade envolveu a troca de experiências sobre planejamentos operacionais, ações de identificação de agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares, bem como a descontaminação das vítimas desses agentes.

Os principais objetivos do intercâmbio estão relacionados às ações de planejamento e execução dos meios de defesa contra armas não convencionais e outros agentes contaminantes. Foram enfatizadas as ações de controle de entrada e saída da hot zone, implementação de corredor de descontaminação, mapeamento da população contaminada e controle de tumultos. Também foi abordada a importância da cooperação entre diferentes agências ligadas à defesa química, biológica, radiológica e nuclear em ambientes urbanos.

O sucesso da tropa brasileira na manutenção da segurança em eventos de grande visibilidade serve de referência para outras nações amigas. Do mesmo modo, o trabalho combinado com especialistas americanos é uma contribuição relevante para o aprimoramento dos sistemas de defesa do Exército Brasileiro. O exercício combinado em julho será mais um passo importante da cooperação internacional entre as duas nações.