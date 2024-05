Biden retoma propostas para ajudar a "geração sanduíche" - que cuida dos filhos e dos pais

O governo Biden está buscando aprovação para suas propostas para reduzir o custo dos cuidados infantis, mirando no problema da "geração sanduíche" - adultos que não trabalham fora porque precisam cuidar dos filhos e também dos pais idosos.



Em 2022, mais de 11% dos pais tiveram que recusar um emprego, abandonar um emprego ou mudar de emprego devido a problemas de cuidados com os filhos. O desafio, segundo o atual governo, é convencer os eleitores – e os seus representantes no Capitólio – de que a prestação de cuidados não é uma questão privada, mas sim econômica, que poderá ser fundamental para um maior emprego e melhores oportunidades.



Um dos entraves é o elevado custo das propostas de Biden e o seu plano de financiá-las através do aumento de impostos sobre os ricos. Os legisladores do Congresso também estão preocupados com o fato de que os esforços para aumentar os salários dos trabalhadores que cuidam de crianças possam acabar aumentando os custos para as famílias que ganham muito dinheiro para se qualificarem para um programa de subsídios.



PRESSÕES SOBRE A ‘GERAÇÃO SANDUÍCHE’

Enquanto Biden enfrenta um revés da inflação sob a sua supervisão, a sua equipe vê uma oportunidade de prometer custos mais baixos para os eleitores que fazem parte da “geração sanduíche” – aqueles responsáveis, ao mesmo tempo, pelas crianças pequenas e pelos pais idosos.



As propostas que envolvem o que é coletivamente conhecido como economia do cuidado podem revelar-se particularmente potentes com as mulheres, que são mais propensas a manter empregos mal remunerados como cuidadoras ou a ver as suas carreiras marginalizadas pela necessidade de cuidar de membros da família. Se for bem-sucedido, Biden alinhará mais os Estados Unidos com outros países ricos, onde programas generosos de redes de segurança são a norma.



Build Back Better



As iniciativas já fizeram parte do Build Back Better, a gigantesca agenda legislativa de Biden que estagnou no Capitólio há dois anos. Agora são o que Neera Tanden, a principal conselheira de política interna do presidente democrata, descreve como “assuntos inacabados”.



Embora a Casa Branca tenha tentado fazer avançar estas ideias de forma fragmentada através de regulamentos e ordens executivas, mirando numa reeleição, Biden espera ter outra oportunidade de aprovar legislação mais ambiciosa no Congresso num segundo mandato, diz sua equipe.



Biden quer investir centenas de milhares de milhões de dólares em licenças familiares remuneradas a nível nacional, subsídios federais para cuidados infantis, acesso universal à pré-escola e cuidados domiciliários para idosos e deficientes.



Fonte: Associated Press.