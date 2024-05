Torneio de surfe na CA terá de incluir mulheres trans em competição feminina, decide governo

Um torneio de surfe na Califórnia foi informado pelas autoridades do Estado americano que deve incluir uma mulher trans na competição feminina — ou, caso contrário, a administração do evento terá violado a lei estadual.

A decisão foi tomada pela Comissão Costeira da Califórnia (CCC), uma agência estatal responsável pela administração das praias nos 1.800 quilômetros da costa estadual.

Segundo a entidade, o campeonato "não pode discriminar (pessoas) com base no gênero".

A organização do torneio havia anunciado que a australiana Sasha Jane Lowerson não teria permissão para competir no Huntington Beach Longboard Pro.

Lowerson havia entrado na divisão feminina da competição no sábado (04) em Huntington Beach, ao sul de Los Angeles.

Ela disse que se apresentou porque as regras estabelecidas pela Associação Internacional de Surf (ISA) permitem que mulheres transgênero possam competir se atenderem a certos critérios em relação aos níveis de testosterona.

"Fiquei realmente desapontada e surpresa [por ter sido excluída]", disse ela à BBC.

"Você não pode escolher as regras a dedo no manual de regras. Se for usar o manual, use-o inteiro."

A surfista afirma que, apesar das críticas, continuará participando de eventos femininos.

"Inadvertidamente, me tornei uma figura-propaganda das mulheres trans no surfe", aponta.

"Não que eu quisesse fazer isso, mas simplesmente aconteceu."

"O esporte é uma questão de comunidade. Trata-se de compartilhar e se divertir com outras pessoas que pensam como você, e o fato de estarmos perdendo isso de vista é muito triste."



