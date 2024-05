Escolas dos EUA recorrem à inteligência artificial para detectar armas

Escolas dos Estados Unidos estão recorrendo à inteligência artificial para detectar armas. O Kansas poderá em breve oferecer até US$ 5 milhões em subsídios para escolas equiparem câmeras de vigilância com sistemas de inteligência artificial que possam detectar pessoas portando armas.



Mas o governador precisa aprovar as despesas e as escolas devem cumprir alguns critérios muito específicos.



O software de IA deve ser patenteado, “designado como tecnologia antiterrorismo qualificada”, em conformidade com certos padrões da indústria de segurança, já em uso em pelo menos 30 estados e capaz de detectar “três classificações amplas de armas de fogo com um mínimo de 300 subclassificações” e “pelo menos 2.000 permutações”, entre outras coisas.

Atualmente, apenas uma empresa atende a todos esses critérios: a mesma organização que os promoveu aos legisladores do Kansas que elaboravam o orçamento do estado. Essa empresa, ZeroEyes, é uma empresa de rápido crescimento fundada por veteranos militares após o tiroteio fatal na Marjory Stoneman Douglas High School, na Flórida.



A legislação pendente perante a governadora do Kansas, Laura Kelly, destaca duas coisas. Depois de vários tiroteios de grande repercussão, a segurança escolar tornou-se uma indústria multibilionária. E nas capitais dos estados, algumas empresas estão a conseguir persuadir os decisores políticos a transcrever as suas soluções empresariais específicas para a legislação estadual.

A ZeroEyes também parece ser a única empresa qualificada para programas estaduais de detecção de armas de fogo de acordo com as leis promulgadas no ano passado em Michigan e Utah, projetos de lei aprovados no início deste ano na Flórida e Iowa e legislação proposta no Colorado, Louisiana e Wisconsin.

Na sexta-feira, Missouri se tornou o último estado a aprovar legislação voltada para ZeroEyes, oferecendo US$ 2,5 milhões em subsídios correspondentes para escolas comprarem software de detecção de armas de fogo designado como “tecnologia antiterrorismo qualificada”.

“Não estamos pagando legisladores para nos incluir em seus projetos de lei”, disse o cofundador e diretor de receita da ZeroEyes, Sam Alaimo. Mas “se eles estão fazendo isso, significa que acho que estão fazendo sua lição de casa, e eles ' estamos garantindo que eles estejam recebendo uma tecnologia testada.”

A ZeroEyes usa inteligência artificial com câmeras de vigilância para identificar armas visíveis e, em seguida, emite um alerta para um centro de operações operado 24 horas por dia por ex-policiais e veteranos militares. Se for verificado como uma ameaça legítima pelo pessoal da ZeroEyes, um alerta será enviado aos funcionários da escola e às autoridades locais.



O objetivo é “pegar a arma antes que o gatilho seja apertado ou antes que a arma chegue à porta”, disse Alaimo.

Poucos questionam a tecnologia. Mas alguns questionam as táticas legislativas.

O projeto de lei superespecífico do Kansas – particularmente a exigência de que uma empresa tenha seu produto em pelo menos 30 estados – é “provavelmente a coisa mais flagrante que já li” na legislação, disse Jason Stoddard, diretor de segurança escolar de Charles. Escolas Públicas do Condado de Maryland.

Stoddard é presidente do recém-lançado Conselho Nacional de Diretores de Segurança Escolar, formado para estabelecer padrões para os funcionários de segurança escolar e reagir contra os fornecedores que cada vez mais oferecem produtos específicos aos legisladores.

Quando os estados atribuem milhões de dólares a determinados produtos, muitas vezes deixam menos dinheiro para outros esforços importantes de segurança escolar, como fechaduras electrónicas, janelas resistentes a estilhaços, sistemas de comunicação e pessoal de segurança, disse ele.

“A detecção de armas baseada em inteligência artificial é absolutamente maravilhosa”, disse Stoddard. “Mas provavelmente não é a prioridade que 95% das escolas nos Estados Unidos precisam agora.”



A tecnologia também pode ser dispendiosa, razão pela qual alguns estados estão a estabelecer programas de subvenções. Na Flórida, a legislação para implementar a tecnologia ZeroEyes em escolas de apenas dois condados custou um total de cerca de US$ 929 mil.

A ZeroEyes não é a única empresa que utiliza sistemas de vigilância com inteligência artificial para localizar armas. Um concorrente, Omnilert, passou de sistemas de alerta de emergência para detecção de armas de fogo há vários anos e também oferece centros de monitoramento 24 horas por dia para revisar rapidamente armas detectadas por IA e transmitir alertas às autoridades locais.



Mas a Omnilert ainda não possui patente para sua tecnologia. E ainda não foi designada pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA como uma tecnologia antiterrorismo ao abrigo de uma lei federal de 2002 que prevê proteções de responsabilidade para as empresas.



Em Iowa, a legislação que exige que as escolas instalem software de detecção de armas de fogo foi alterada para dar às empresas que fornecem a tecnologia até 1º de julho de 2025, para receberem a designação federal como tecnologia antiterrorismo.



A dotação de US$ 5 milhões do Kansas não cobrirá todas as escolas, mas Thomas disse que a quantia poderá aumentar posteriormente, quando as pessoas virem como a tecnologia ZeroEyes funciona bem.



Fonte: Associated Press.