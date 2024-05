Governo dos EUA oferece ajuda ao Brasil para o Rio Grande do Sul

O presidente Joe Biden ofereceu ajuda para o Rio Grande Sul. O líder norte-americano declarou estar "profundamente triste" com a tragédia que ocorre no estado e afirmou que os Estados Unidos estão em contato com as autoridades brasileiras para enviar a ajuda necessária.



Em nota, pela primeira vez sobre a tragédia no sul do Brasil, Biden disse que "os Estados Unidos estão ao lado do Brasil neste momento difícil."



Biden não especificou, no entanto, que tipo de ajuda seu governo ofereceu, mas disse estar "em contato com nossos parceiros brasileiros".

"Minha administração está em contato com nossos parceiros brasileiros, e os Estados Unidos estão trabalhando para fornecer a assistência necessária ao povo brasileiro, em coordenação com as autoridades brasileiras".



Mortes e desalojados



Com duas mortes confirmadas nesta segunda-feira, 13, o Rio Grande do Sul chegou a 147 vítimas dos temporais e cheias que atingem o estado desde o final de abril. O boletim da Defesa Civil ainda contabiliza 127 desaparecidos e 806 feridos.



O número de pessoas fora de casa subiu para mais de 619 mil. Quase 81 mil estão em abrigos e 538 mil estão desalojados (em casa de amigos e parentes).



Somente em Porto Alegre, capital do estado, por exemplo, levantamento do último dia 6 indicava que cerca de 85% da população do município estava sem acesso a água potável.



Novas chuvas torrenciais no final de semana atingiram novamente o estado e complicaram os esforços de socorro, além de causarem temores de novos desastres.

A previsão do tempo aponta que a chuva deve perder força a partir desta terça-feira (14) no RS. Apesar disso, o poder público permanece em alerta por causa do aumento dos níveis de rios e lagos consequência dos acumulados de chuva dos últimos dias. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu no domingo (12) alerta de riscos hidrológicos e geológicos muito altos no estado.



Ajuda internacional



A tragédia tem mobilizado governos e organismos internacionais. Entre quem já enviou ou ofereceu ajuda, estão:



Vaticano;

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);

Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur);

Uruguai;

Argentina.

