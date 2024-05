NY dobra investimento para tornar a cidade uma esponja natural de chuva

Cidades-esponja: cada vez mais a ciência é buscada para prevenir tragédias e alagamentos como aconteceu no Rio Grande do Sul e já é realidade em várias outras cidades pelo mundo. Um plano ambicioso é de um parque de Nova York, projetado para servir como uma esponja e evitar inundações em Manhattan.



O objetivo é tornar a cidade uma esponja natural para chuvas cada vez mais intensas. Para isso, o estado e a cidade de Nova York anunciaram US$ 2 bilhões no ano passado, que se somam a um fundo existente de US$ 1,5 bilhão para expandir a infraestrutura verde em todos os cinco distritos, como jardins pluviais que captam a água da chuva e bioswales que reduzem a velocidade da água da chuva. O financiamento será distribuído por 17 a 22 anos.



Ainda não está claro quanto do dinheiro será gasto na aquisição de terras, quantos proprietários privados estão dispostos a vender ou quanto custaria, de acordo com Amy Chester, ex-chefe de gabinete para assuntos legislativos e conselheira política sênior do prefeito ao jornal Bloomberg.

Mas há muitas oportunidades, disse ela. Por exemplo, o financiamento poderia ser utilizado para adquirir mais terrenos para os bluebelts de Staten Island – uma rede de 16 sistemas de drenagem natural no extremo sul da ilha.



O dinheiro também poderia pagar aquisições em comunidades que constantemente inundam lugares como os bairros de Queens’ Flushing e Jamaica, disse Chester, agora diretor administrativo da Rebuild by Design.

O grupo de Chester tem trabalhado com a cidade para desenvolver uma estratégia de aquisição. Uma das primeiras recomendações foi que a cidade adotasse uma abordagem sistemática, em vez de “apenas criar infra-estruturas verdes aqui e ali, que foi como mitigamos os fluxos de esgotos no passado”.



Mais de 70% da cidade de Nova York é coberta por superfícies que não são absorventes, de acordo com o Departamento de Conservação Ambiental do Estado de Nova York. As fortes chuvas podem, assim, inundar as bacias de captação e o sistema de esgotos da cidade com enormes quantidades de águas pluviais.



Em 2022, a cidade descarregou cerca de 17 mil milhões de galões de esgotos combinados, uma quantidade que diminuiu significativamente em relação a 30 anos atrás, quando a cidade descarregava cerca de 100 mil milhões de galões por ano.



Outras cidades, como Filadélfia e Portland, Oregon, também embarcaram em projetos de infraestruturas verdes.



Aumento do nível do mar



O novo projeto visa reduzir o impacto de futuras tempestades como a Sandy e proteger o Battery Park do aumento do nível do mar. Em termos gerais, o esforço procura utilizar infraestruturas naturais para mitigar inundações, limitar transbordamentos combinados de esgotos e melhorar a qualidade da água costeira.



O projeto de US$ 200 milhões elevará o trecho da costa em 1,5 metro, garantindo ao mesmo tempo o acesso à beira-mar para os visitantes e os barcos que os transportam até a Estátua da Liberdade.



Adams disse que o projeto faz parte da estratégia geral de resiliência costeira de Lower Manhattan, que também envolve trabalho nos distritos financeiro e portuário, no East Side e na área da Ponte do Brooklyn/Montgomery Street.