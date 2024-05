Fortes tempestades e inundações voltam a afetar o sul dos EUA

As tempestades têm atingido o Florida Panhandle e o norte da Flórida, bem como o sul da Geórgia, onde vários avisos de tempestade severa foram emitidos antes do nascer do sol desta terça-feira, 14.



O Serviço Meteorológico Nacional emitiu um Alerta de Tornado para partes do Centro e Norte da Flórida até 1pm desta terça-feira. Esse Tornado Watch inclui cidades como Ocala, Gainesville e St. Augustine. Tempo mais severo é possível na Flórida Central e nas Carolinas na quarta-feira.



Várias áreas do Sudeste, Vale do Tennessee e meio do Atlântico estarão em risco de mau tempo nesta terça-feira. O Centro de Previsão de Tempestades (SPC) da NOAA colocou cerca de 20 milhões de pessoas no Sudeste e no Vale do Tennessee em um nível 2 de 5 de risco de tempestades perigosas em sua escala de risco de tempestades severas de 5 pontos.

Isso significa que qualquer pessoa que viva ou trabalhe em Jacksonville, Tampa, Orlando e Melbourne, na Flórida, bem como em Atlanta, na Geórgia, e Nashville e Chattanooga, no Tennessee, deve se preparar para condições climáticas severas e tomar as medidas adequadas caso as tempestades se aproximem.



Centros metropolitanos que incluem Nova Orleans, Shreveport, Mobile e Tallahassee podem sofrer inundações.



As chuvas mais fortes estão previstas do sudeste da Louisiana ao oeste da Flórida. As taxas de precipitação na área podem chegar a 7 centímetros por hora e combinadas com as tempestades de domingo para atingir até 20 centímetros de precipitação total.



Fortes tempestades são esperadas no centro e leste do Texas em partes dos estados da Costa do Golfo. O potencial pode se desenvolver para corredores de rajadas de vento significativas, granizo muito grande e alguns tornados”, alerta o Centro de Previsão de Tempestades.



O Sul foi atingido por várias rodadas de chuva na semana passada, incluindo fortes tempestades que passaram pelo Texas e chegaram à Louisiana no domingo, trazendo granizo do tamanho de uma bola de tênis e levando o Serviço Meteorológico Nacional a emitir alertas de tornado e alertas de enchentes repentinas.

Em Tallahassee, as autoridades estão alertando os residentes para “ficarem atentos ao clima nos próximos dias”. A cidade, capital da Flórida, ainda está se recuperando das tempestades mortais que ocorreram na sexta-feira, gerando três tornados e grandes danos na área.



Dezenas de tornados atingiram desde o Panhandle do Texas até a Costa do Golfo no mês passado, deixando rastros de casas e empresas destruídas. Algumas áreas do estado também foram inundadas com granizo do tamanho de uma bola de softball e chuvas que duraram meses encharcaram o leste do Texas, fazendo com que os rios subissem a níveis nunca vistos desde as enchentes devastadoras do furacão Harvey em 2017.

Fonte: Fox Weather e KCRA.