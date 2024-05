Toneladas de doações ao Rio Grande do Sul enchem galpões pelos EUA

Toneladas de doações ao Rio Grande do Sul estão enchendo galpões pelos Estados Unidos. Brasileiros se uniram em prol de enviar roupas e outros itens necessários aos afetados pelas enchentes, mas a dificuldade para o envio tem sido um entrave.



As contribuições amontoam-se em galpões em diversas cidades, como em Cleawater, Orlando e Miami, na Flórida. Há também em Massachusetts, Alabama e Nova York, entre outros estados.



Os donativos estão sendo separados e devidamente embalados por voluntários, mas aguardam uma solução de transporte para cruzar o Atlântico em direção ao Brasil.



Os organizadores locais reclamam da dificuldade para o envio, em parte, devido a certas burocracias, como tipo de caixa, informações do conteúdo, etc.



A companhia aérea Azul, que já fez e fará outros voos humanitários de dentro do Brasil para o RS, disse que priorizará o transporte dos donativos, mas ainda não há divulgação de data definida de algum voo partindo dos EUA.

Doações serão isentas de impostos

Diante do alto número de doações de fora do país, a Receita Federal anunciou que as doações serão isentas de impostos e compartilhou em seu site orientações sobre o recebimento das mesmas:

- As doações de pessoas físicas do exterior podem ser entregues às Alfândegas e Inspetorias da Receita Federal na fronteira terrestre que cuidarão, junto aos demais órgãos do Poder Público, do encaminhamento destas mercadorias;



- As doações encaminhadas do exterior pelos modais aéreo e aquaviário poderão ser despachadas por meio de Declaração Simplificada de Importação em papel (DSI formulário), Declaração Simplificada de Importação e Declaração de Importação destinadas ao estado do Rio Grande do Sul ou algum de seus municípios que estarão envolvidos na destinação das mercadorias doadas;



- As doações estarão isentas de tributos;



- Mesmo com os trâmites feitos de forma simplificada, estas operações de importação estarão sujeitas a todos os controles realizados pela Receita Federal e demais órgãos de comércio exterior;



- Isso é essencial para evitarmos desvios, que infelizmente acontecem, mesmo durante tragédias humanitárias;

No caso de dúvidas, as pessoas devem entrar em contato com a Unidade da Receita Federal por onde as mercadorias em doação do exterior entrarão no país para demais orientações.