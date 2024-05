Eleição 2024: Pesquisa mostra empate entre Donald Trump e Joe Biden

O presidente Joe Biden e o candidato republicano Donald Trump estão empatados na corrida para a eleição presidencial de novembro, num momento em que Trump enfrenta um julgamento criminal e Biden é alvo de críticas pelo apoio da Casa Branca à guerra de Israel contra o Hamas, mostra uma nova pesquisa da Reuters realizada em parceria com a Ipsos.



Nesta quarta-feira, 15, os dois candidatos concordaram em realizar dois debates de campanha em junho e setembro — o primeiro em 27 de junho, organizado pela CNN — preparando o terreno para o confronto presidencial que pode levar um deles à eleição em novembro.

Cerca de 40% dos eleitores registrados para participar do pleito afirmam que votariam no candidato democrata, Joe Biden, se a eleição fosse hoje. A mesma taxa afirmou que apoiaria o ex-presidente Donald Trump. O empate se mantém desde a última pesquisa, feita no final de abril, quando Biden tinha uma vantagem de apenas 1 ponto percentual – variação dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais.



Muitos eleitores, entretanto, seguem em cima do muro, faltando apenas seis meses para a eleição.

A pesquisa identificou que 20% dos entrevistados ainda não escolheram em quem votar ou tendiam a optar por um candidato independente. O grupo inclui, ainda, aqueles que não pretendem participar da eleição.

13% dos respondentes afirmaram que escolheriam Robert Kennedy Jr., um ativista anti-vacina, se ele estivesse na disputa. A pesquisa anterior de abril mostrava Kennedy com apoio de 8% dos americanos.



Mesmo que as pesquisas nacionais sejam um importante indicativo do apoio dos eleitores americanos aos candidatos que disputam a Casa Branca, apenas um grupo pequeno de estados considerados competitivos definem o resultado da eleição, que funciona no formato de colégio eleitoral.

Tanto Trump quanto Biden enfrentam desafios importantes nessa que é a primeira disputa em cerca de 70 anos em que se repetem os mesmos candidatos da eleição presidencial anterior.

O republicano passou boa parte de seus últimos meses dentro de um tribunal em Nova York se defendendo da primeira das quatro acusações criminais que o ex-presidente enfrenta na justiça.

Esse julgamento envolve acusações de que Trump fraudou leis eleitorais e fiscais para esconder o pagamento de US$ 130 mil a uma atriz pornô em 2016 em troca do silêncio dela sobre uma suposta relação sexual que ela afirma ter tido com Trump.

Uma pesquisa anterior Reuters/Ipsos também descobriu que a maioria dos americanos considera que as acusações são graves. Trump alega ser inocente e nega ter tido qualquer relação com a atriz.

Na terça-feira (14), os advogados de Trump buscaram descredibilizar a principal testemunha de acusação, um ex-assessor do republicano que afirma ter realizado o pagamento a pedido de Trump.

As outras acusações envolvem suspeitas de que Trump tenha tentado reverter o resultado da eleição de 2020 e que ele tenha guardado ilegalmente documentos da presidência mesmo depois de deixar a Casa Branca. Ele afirma ser inocente.

Já em relação ao presidente Biden, os principais desafios são os questionamentos voltados à sua idade, 81 anos, e as críticas contundentes vindas do próprio Partido Democrata em relação ao apoio dos EUA à operação de Israel na Faixa de Gaza.

Protestos em diversas universidades dos EUA ampliaram a preocupação de democratas sobre uma possível retaliação de eleitores jovens contra o presidente Biden.

A pesquisa, que ouviu adultos em todo o país, incluiu diferentes metodologias para avaliar o apoio aos candidatos. Na maioria delas, o resultado foi o mesmo: empate.

Quando os entrevistados precisavam escolher exclusivamente entre os dois candidatos, ambos marcaram 46% – 8% dos americanos se recusaram a responder.

Já entre os eleitores registrados que disseram ter certeza que iriam votar em novembro, Biden tem três pontos percentuais de vantagem, um empate técnico. A pesquisa colheu respostas online com 3.208 eleitores registrados. Com informações da CNN.



Trump à frente



Em uma outra pesquisa, feitas pelo jornal The New York Times, Siena College e The Philadelphia Inquirer, Trump lidera Biden em cinco dos estados cruciais. Biden está à frente apenas em um estado decisivo, Wisconsin. Trump tem maioria em Michigan, Arizona, Nevada, Geórgia e Pensilvânia. As pesquisas foram divulgadas pelo The New York Times na terça-feira, 14.