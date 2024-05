Jackpot da Mega Millions sobe para US$ 393 milhões (R$ 2 bilhões)

O jackpot da Mega Millions subiu para US$ 393 milhões (R$ 2 bilhões) depois que nenhum bilhete atingiu grande sucesso no sorteio de terça-feira, 14.



Um bilhete vendido na Flórida acertou todos os cinco números, mas não o número da Mega Ball, para ganhar um milhão de dólares. Os números vencedores foram 13-19-43-62-64 e a Mega Ball foi 6.



Se houver um único vencedor na sexta-feira, ele poderá escolher entre uma anuidade, com um pagamento inicial e depois 29 pagamentos anuais, ou um pagamento único. A maioria dos vencedores escolhe um pagamento em dinheiro, que para o sorteio de sexta-feira à noite seria estimado em US$ 181,5 milhões, antes dos impostos.

O maior jackpot da Mega Millions até o momento foi de US$ 1,537 bilhão ganho na Carolina do Sul em 2018. Ele é seguido por um bilhete de US$ 1,348 bilhão que foi vendido no Maine em janeiro e um prêmio de US$ 1,337 bilhão em julho passado.



Os sorteios da Mega Millions são realizados às terças e sextas-feiras e os ingressos custam US$ 2. As chances de ganhar o jackpot são de cerca de 1 em 303 milhões.



Como jogar do Brasil



Segundo as regras da Mega Millions, não há necessidade de ser cidadão ou residente americano para jogar nas loterias americanas.



Se você mora no Brasil e quer jogar na loteria nos EUA isto é possível graças ao site americaloto.com, (acesso apenas no Brasil) serviço de compra de bilhetes de loteria on-line para a PowerBall e a MegaMillions.



Acesse o site pelo Brasil, escolha seu jogo Powerball (segunda, quarta e sábado) ou Mega Millions (terça e sexta).



O jogador pode escolher seus números por sugestão automática ou manualmente e o pagamento online é feito através do PIX. Após o pagamento, o jogo é validado e confirmado. Por segurança, o americaloto.com associa o cadastro do usuário ao CPF.