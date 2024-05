Número de brasileiros nos EUA está próximo de dois milhões

A comunidade de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos está próxima de dois milhões de pessoas, segundo dados do Itamaraty. O Brasil deve se tornar em 2024 o 14º país que mais envia pessoas para o país norte-americano.



Os brasileiros nos Estados Unidos não são novidade e movimentam a economia e a relação entre os dois países. E, segundo Fernando Hessel, observador-chefe da Casa Branca e Pentágono, a imigração de brasileiros é bastante benéfica para os Estados Unidos.







Nesta quarta-feira, 15, em Nova York começa o Summit Brasil USA. O evento promovido pelo Valor Econômico vai reunir autoridades e empresários para celebrar os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países.



O Summit Valor Econômico Brazil-USA vai discutir os desafios e as principais oportunidades de negócios entre os dois países. O evento acontece a partir das 9h no hotel The Plaza, em Nova York, durante a semana do “Person of The Year”, que ficou conhecida como a “semana do Brasil” na metrópole americana.



O aumento da presença internacional, uma das novas frentes de atuação, inclui a promoção de debates no exterior, sempre com painelistas do Brasil e do país anfitrião, gerando novos ângulos de visão para os leitores do Valor. A série começou em janeiro com o Brazil China Meeting, em Shenzhen.



Diante da calamidade com as enchentes no Rio Grande do Sul, que deixaram mais de uma centena de mortos e afetaram mais de 2 milhões de pessoas, o Summit também será uma oportunidade para debater a questão das finanças climáticas e ter a visão tanto brasileira quando internacional.



Fonte: CBN e Valor Econômico.