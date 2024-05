Professor do Tennessee desaparece após ser atingido por onda em Paraty (RJ)

Um professor da Columbia State Community College está desaparecido após ter sido por uma onda violenta enquanto caminhava com um grupo de alunos na costa de Paraty, litoral do Rio de Janeiro.



Ele tiravam fotos em uma pedra. A onda atingiu o grupo, três estudantes tiveram ferimentos leves, mas o professor está desaparecido depois de ter sido arrastado para o mar. O acidente foi registrado no dia 15 de maio.

“Os três estudantes estão seguros e acredito que não ficaram gravemente feridos quando a onda atingiu”, disse Amy Spears, porta-voz do Columbia State Community College. “Infelizmente, nosso professor ainda está desaparecido. As operações de busca e resgate pelas autoridades brasileiras foram lançadas imediatamente e, pelo que entendi, ainda estão em andamento.”

O grupo de 12 pessoas viajou do Tennessee para uma viagem acadêmica ao Rio de Janeiro. Depois do incidente, eles decidiram voltar para casa mais cedo. Dos 12, oito são do estado de Pellissippi em Knoxville, dois são do estado de Columbia, um do estado de Walters e um do Southwest Tennessee Community College em Memphis.

A Columbia State não forneceu o nome do professor, mas disse que está “muito triste” com o incidente.

"Nossa família universitária ficou muito triste ao saber do trágico acidente ocorrido durante a viagem de estudos do TnCIS no Brasil. Estamos gratos por nenhum aluno ter ficado gravemente ferido. Nossos pensamentos e orações permanecem com nosso professor e familiares enquanto aguardamos informações adicionais dos esforços brasileiros de busca e resgate", diz o comunicado da porta-voz.



A busca pelo professor desaparecido continuou no domingo, 19 de maio. Segundo o Conselho de Regentes do Tennessee, equipes de busca brasileiras estão usando barcos, jet skis, drones e helicópteros para localizar o professor.



Os alunos e um diretor do programa embarcarão em um voo nesta segunda-feira, 20 de maio, para retornar ao Tennessee. O grupo está recebendo serviços de aconselhamento, que continuarão quando eles voltarem para casa.



Fonte: Canal WKRN.