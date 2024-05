Target vai reduzir preços de cerca de 5 mil produtos básicos

A Target planeja reduzir os preços de milhares de produtos básicos de consumo neste verão, desde fraldas a leite, à medida que a inflação reduz os orçamentos familiares e mais americanos prestam mais atenção aos seus gastos.



As reduções de preços, já aplicadas a 1.500 itens, incluirão 5.000 alimentos, bebidas e bens domésticos essenciais. A Target e outros varejistas atendem cada vez mais clientes que enfrentam dificuldades com os preços mais altos dos alimentos, embora a inflação tenha começado a esfriar.



Muitos mudaram para marcas próprias vendidas pela Target e outros grandes varejistas, que normalmente são mais baratos do que marcas conhecidas.



A Target lançou uma coleção desse tipo em janeiro, chamada Dealworthy, que inclui quase 400 itens básicos, que vão de roupas a eletrônicos, que podem custar menos de US$ 1, com a maioria dos itens abaixo de US$ 10.



Segundo a rede, ela está ciente da retração dos compradores devido à inflação e ao aumento do custo do uso de cartões de crédito. A empresa relatou em março seu primeiro declínio anual nas vendas – 1,7% – em sete anos.



A empresa disse nesta segunda-feira, 20, que os preços mais baixos serão aplicados durante o verão nas marcas nacionais e em suas próprias marcas. Os clientes poderão obter preços reduzidos em alimentos como leite, pão, frutas e vegetais. Eles também verão reduções de preços em produtos como fraldas e rações para animais de estimação.



Outras empresas



Outros grandes varejistas, como a Ikea e a Aldi, têm reduzido os preços nos últimos meses, numa tentativa de atrair novamente os consumidores para as lojas e incentivá-los a gastar dinheiro, uma vez que muitos reduziram os seus gastos por causa da inflação.



Na semana passada, o McDonald's disse que estava planejando introduzir um acordo de refeição de US$ 5 nos EUA no próximo mês para conter a desaceleração das vendas e a frustração dos clientes com os preços altos. O Walmart registrou fortes vendas trimestrais na semana passada, impulsionadas por um fluxo de clientes em busca de pechinchas.



Fonte: Associated Press e CNN.