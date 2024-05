Uso diário de maconha supera o consumo diário de álcool nos EUA, diz novo estudo

O consumo diário e quase diário de maconha é agora mais comum do que níveis semelhantes de consumo de bebida alcoólica nos EUA, de acordo com uma análise de dados de pesquisas nacionais ao longo de quatro décadas.



O álcool ainda é mais amplamente utilizado, mas 2022 foi a primeira vez que este nível intensivo de consumo de maconha ultrapassou o consumo de alta frequência, disse o autor do estudo, Jonathan Caulkins, pesquisador de políticas de cannabis na Universidade Carnegie Mellon.



“Bons 40% dos atuais consumidores de cannabis consomem-na diariamente ou quase diariamente, um padrão que está mais associado ao consumo de tabaco do que ao consumo típico de álcool”, disse Caulkins.



A pesquisa, baseada em dados da Pesquisa Nacional sobre Uso de Drogas e Saúde, foi publicada quarta-feira na revista Addiction. A pesquisa é uma fonte altamente conceituada de estimativas do uso de tabaco, álcool e drogas nos Estados Unidos.

Em 2022, cerca de 17,7 milhões de pessoas usaram maconha diariamente ou quase diariamente, em comparação com 14,7 milhões de consumidores diários ou quase diários de álcool, de acordo com o estudo. De 1992 a 2022, a taxa per capita de relatos de uso diário ou quase diário de maconha aumentou 15 vezes.



A tendência reflete mudanças nas políticas públicas. A maioria dos estados agora permite a maconha medicinal ou recreativa, embora ela continue ilegal em nível federal. Em Novembro, os eleitores da Flórida decidirão sobre uma emenda constitucional que permitirá a cannabis recreativa, e o governo federal está avançando para reclassificar a marijuana como uma droga menos perigosa.

A pesquisa mostra que os usuários de alta frequência têm maior probabilidade de se tornarem viciados em maconha, disse o Dr. David A. Gorelick, professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Maryland, que não esteve envolvido no estudo.

O número de usuários diários sugere que mais pessoas correm o risco de desenvolver uso problemático ou dependência de cannabis, disse Gorelick.

“O consumo de alta frequência também aumenta o risco de desenvolver psicose associada à cannabis”, uma condição grave em que a pessoa perde o contato com a realidade, disse ele.



Fonte: Associated Press.