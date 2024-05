Rota Brasil - EUA aumenta; foram 4,1 milhões de passageiros em 2023

A rota Brasil - EUA aumentou no ano passado. Cerca de 1,62 milhão de brasileiros viajaram a turismo para os EUA em 2023 – um aumento de 32,7% em comparação com o volume de viajantes do ano anterior (1,22 milhão), mas ainda abaixo dos níveis pré-pandêmicos. De 2014 a 2019, por exemplo, a média anual de brasileiros que viajaram a turismo para os EUA passou de dois milhões. Em 2020, com a Covid-19, esse volume caiu para 420 mil, recuando ainda mais, para 230 mil, no ano seguinte.

Ao todo, o Brasil respondeu por 2,68% dos 60,5 milhões de desembarques internacionais realizados em território americano em 2023, ficando na sexta colocação entre os países que mais enviaram turistas aos EUA – um degrau acima da posição de 2022. Canadá (19,1 milhões), México (13 milhões), Reino Unido (3,8 milhões), Alemanha (1,8 milhão) e Índia (1,7 milhão) lideraram a lista.



Apesar do aumento expressivo, o País apresentou apenas a 122ª maior taxa de crescimento entre 2022 e 2023. A liderança foi da China, com um salto de 192% – saindo de 368 mil para pouco mais de um milhão de turistas enviados à terra do Tio de Sam. No somatório total, os EUA receberam 19% a mais de turistas no ano passado.



Os números fazem parte de um levantamento da Viva América, assessoria especializada em vistos e serviços imigratórios, a partir de informações do Escritório Nacional de Viagem e Turismo dos EUA (NTTO).

“A partir de 2022, começamos a ver uma recuperação parcial no fluxo de viagens entre os dois países, em razão da reabertura das fronteiras e dos serviços consulares, que voltaram a emitir vistos para brasileiros”, explica Rodrigo Costa, CEO da Viva América.

FLUXO IDA E VOLTA – Ainda de acordo com os números da Viva América, o fluxo de passageiros entre Brasil e EUA totalizou 4,1 milhões de passageiros em 2023, 36,8% a mais do que os 3 milhões de 2022. Ao todo, pouco mais de 450 mil viajantes com o passaporte americano saíram dos EUA para destinos brasileiros no ano passado – crescimento de 38,2% sobre o período anterior.

DESTINOS – O levantamento revelou ainda quase um terço dos brasileiros (29,2%) entraram nos EUA pelo porto ou aeroporto de Miami em 2023. Em seguida, as cidades de Orlando (17,1%), Nova York (12,8%), Fort Lauderdale (9%), Atlanta (4,7%) e Houston (3,9%) aparecem como os pontos de desembarque preferidos. A maioria dos brasileiros (51,1%) tinha a intenção de visitar a Flórida. Os estados de Nova York (12,6%), Califórnia (6,9%), Massachusetts (2,8%) e Texas (2,6%) completam o Top 5.



