Fim de semana do Memorial Day terá tempestades e 44 milhões de pessoas viajando

Quase 44 milhões de pessoas vão viajar neste fim de semana do Memorial Day, mas o clima severo da primavera prejudicará algumas das festividades, com chuvas e tempestades previstas em todo o país, juntamente com um calor escaldante no sul do Texas e na Flórida.



A diversão do verão já está começando com quase 3 milhões de pessoas examinadas na quinta-feira nos postos de controle da Administração de Segurança de Transporte – o segundo maior volume de triagem na história da agência. Os aeroportos mais movimentados até agora estão em Atlanta, Dallas, Denver, Chicago e Los Angeles.

A Administração Federal de Aviação disse na semana passada que espera que o fim de semana do Memorial Day seja o mais movimentado desde 2010, com 53.515 voos na quinta-feira e 50.129 na sexta-feira.

Mas os céus podem não estar do lado da folia, já que fortes chuvas e fortes tempestades estão previstas para continuar do meio-oeste às planícies do sul na sexta-feira, com taxas extremas de precipitação de até 5 centímetros por hora.

Quarenta e cinco milhões de pessoas estão em risco desde Chicago até Austin, Texas, com os maiores riscos sendo granizo, fortes rajadas de vento e alguns possíveis tornados.

Um alerta de tempestade severa foi emitido para partes de Illinois, Iowa e Wisconsin até as 13h. horário local (14h ET) com ameaças de tornados e rajadas de vento dispersas de até 75 mph.

Isso significa que os principais aeroportos de Chicago, St. Louis e Dallas-Fort Worth podem sofrer grandes atrasos.



No sábado, tempestades dispersas chegarão ao Nordeste. Ao mesmo tempo, outra rodada de clima severo se desenvolverá nas planícies central e sul antes de se deslocar para partes dos vales do meio do Mississippi e de Ohio, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional.



Dezesseis milhões de pessoas estarão em risco de mau tempo no sábado, afetando Kansas, Oklahoma e Missouri, com ameaças de fortes tornados, granizo e ventos prováveis de mais de 75 mph, bem como tornados noturnos no centro-oeste de Oklahoma e centro-sul do Kansas. As cidades a serem observadas quanto aos danos causados pelas tempestades incluem Oklahoma City, Kansas City e Wichita.



Outro surto de mau tempo é possível no domingo, com 39 milhões de pessoas em risco de fortes danos devido a tornados, granizo e ventos de até 75 mph. As cidades com maior ameaça incluem St. Louis e Indianápolis.



Ao mesmo tempo, “o calor perigoso e potencialmente recorde” continua no sul do Texas, na Costa do Golfo e no sul da Flórida até o Memorial Day, disse o NWS.

Os avisos de calor estão em vigor até às 19h. CT (20h ET) para partes do sul do Texas, antecipando valores de índice de calor de até 114.



No próprio Memorial Day, a Costa Leste verá chuva e trovoadas, o Centro-Oeste uma mistura de sol e chuva, e o Sul estará muito quente e úmido. Nesse dia, os aeroportos de Chicago, Detroit, Nova York-Newark, Filadélfia e Washington provavelmente sofrerão atrasos.

O clima do fim de semana chega depois de uma semana de mau tempo no Centro-Oeste e no Sul. Tornados foram relatados todos os dias desde domingo, com outros 23 relatados na quinta-feira.



Fonte: NBC News.