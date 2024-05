Best Buy é a empresa mais usada por golpistas, diz Federal Trade Commission

Se alguém entrar em contato alegando ser membro da equipe de suporte técnico da Best Buy, pode ser um impostor tentando roubar seu dinheiro.

A varejista de eletrônicos Best Buy e seu braço de ajuda tecnológica Geek Squad foram a marca mais usada por golpistas em 2023, de acordo com um novo relatório da Federal Trade Commission (FTC).



Amazon e PayPal foram a segunda e a terceira empresas falsificadas com mais frequência, disse a agência.

Os golpistas enganam os clientes por meio de vários canais, incluindo telefone, e-mail e mídias sociais, roubando-lhes mais de US$ 1 bilhão por ano.



Em 2023, os consumidores enviaram cerca de 52.000 reclamações sobre golpistas que fingiam ser representantes da Best Buy ou Geek Squad, de acordo com a FTC. Uma forma de entrar em contato com os consumidores foi por e-mail. “Por exemplo, e-mails falsos do Geek Squad informam que um serviço de informática no qual você nunca se inscreveu está prestes a ser renovado – no valor de várias centenas de dólares”, disse a FTC em comunicado na semana passada.



Ao todo, os consumidores relataram ter perdido US$ 15 milhões em golpes relacionados à Best Buy e Geek Squad em 2023.

"A segurança de nossos clientes é extremamente importante para nós. Embora os golpes estejam se tornando cada vez mais sofisticados, temos uma equipe de especialistas e uma série de recursos dedicados para ajudar a prevenir fraudes e educar os consumidores, incluindo como detectar sinais de alerta e se protegerem", Best Buy disse em comunicado à CBS MoneyWatch.



A Best Buy também incentiva os clientes a relatar suspeitas de golpes ligando para a linha de suporte da empresa.



Embora o maior número de reclamações tenha sido relacionado à Best Buy e ao Geek Squad, os clientes perderam ainda mais dinheiro com golpistas que se faziam passar pela Microsoft e pela Publishers Clearing House, com US$ 109 milhões combinados em golpes, de acordo com a FTC.



Os golpistas também costumam se passar por Amazon, PayPal, NortonLifeLock, Apple, Comcast Xfinity, Bank of America e Wells Fargo.



Os consumidores afirmaram que são mais frequentemente visados por e-mail e telefone, mas também recebiam uma série de solicitações falsas de compras online em plataformas de redes sociais, incluindo Facebook e Instagram.



- Não pague ou envie dinheiro a alguém que você não conhece, especialmente se essa pessoa estiver criando uma falsa sensação de urgência. “Qualquer pessoa que esteja pressionando você a enviar dinheiro, comprar cartões-presente ou investir em criptomoeda é quase certamente um golpista”, afirma a FTC em seu site.



- Não clique em links em mensagens inesperadas e não confie no identificador de chamadas. Em vez disso, entre em contato com a empresa por meio das informações de contato disponíveis em seu site.



- Empresas legítimas nunca exigirão pagamento por meio de cartão-presente, criptomoeda, transferência de dinheiro ou aplicativo de pagamento. Desconfie de quem exige pagamento nessas formas.

Fonte: CBS News.