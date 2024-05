Escassez de salva-vidas pode prejudicar o verão nas praias dos EUA

É o início não oficial do verão nos Estados Unidos. Mas muitas praias e piscinas estão parcialmente fechadas devido à contínua escassez de salva-vidas pelo país.

Os municípios estão sendo forçados a reduzir o horário de funcionamento nas praias ou perto delas.



Em Nova Iorque, as autoridades municipais dizem que precisam de 600 salva-vidas para cobrir a lacuna, mas apenas 230 estão trabalhando atualmente.

No verão passado, esperava-se que cerca de metade das 309.000 piscinas públicas do país fechassem as portas ou reduzissem o horário, de acordo com a American Lifeguard Association.

Sul da Flórida luta para preencher postos de salva-vidas



Na Flórida, muitos municípios do sul do estado estão lutando para preencher cargos de salva-vidas. A escassez está fazendo com que algumas cidades modifiquem o horário de funcionamento das piscinas.



Nessa época do ano passado, Hollywood tinha apenas 10 salva-vidas e instrutores, mas precisava do dobro dessa quantidade.

A cidade de Miami pretendia contratar mais 25 salva-vidas para completar o quadro de funcionários. Coral Springs pretendia contratar mais 30.



As autoridades estão facilitando alguns requisitos para ajudar a preencher as lacunas. Mas dizem que as comunidades precisam de investir em salva-vidas, pagar-lhes melhor e fornecer incentivos.

A American Lifeguard Association recomenda promover o salva-vidas como opção de carreira, investindo em programas e proporcionando horários mais flexíveis.

Os municípios compreendem a importância para o turismo, para a economia local e para os residentes locais.



Fonte: CBS News.