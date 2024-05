Júri de NY delibera se ex-presidente Trump é culpado ou inocente

O julgamento criminal do ex-presidente Donald Trump está na fase decisiva. Nesta quinta, 30, o júri segue reunido para decidir se ele é culpado ou inocente. O prazo para sair uma decisão ainda é incerto.

Trump está sendo julgado por ter omitido o pagamento de US$ 130 mil (R$ 674 mil) durante as eleições de 2016 para comprar o silêncio da atriz pornô Stormy Daniels; eles tiveram relação sexual em 2006.

No total, Trump enfrenta 34 acusações e, se for condenado, pode até ser preso. Ele nega as acusações. Saiba quais são os cenários possíveis para o ex-presidente.

Este é o primeiro de quatro julgamentos criminais que o ex-presidente enfrenta. Trump é o candidato republicano para enfrentar o presidente Joe Biden nas eleições presidenciais dos EUA em novembro.

Os três resultados potenciais da sala do júri – um veredito de culpado, uma absolvição ou um júri empatado – podem afetar a campanha presidencial de Trump.