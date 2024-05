Manteiga de amendoim na infância pode ajudar a proteger contra alergia, diz estudo

Novas evidências sugerem que alimentar as crianças com manteiga de amendoim suave durante a primeira infância pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver uma alergia ao amendoim, mesmo anos mais tarde.



Em comparação com evitar amendoim, iniciar o consumo de amendoim na infância – por volta dos 4 meses de idade, como uma pasta mole, por exemplo – e continuar regularmente até cerca dos 5 anos de idade foi associado a uma taxa reduzida de 71% de alergia ao amendoim entre adolescentes no Reino Unido, de acordo com um novo estudo publicado terça-feira na revista NEJM Evidence.



"Não fiquei totalmente surpreso porque as crianças em Israel são expostas ao amendoim muito cedo e a alergia não parece surgir na adolescência ou nos adultos. Isto sugere que a proteção é de longo prazo", Gideon Lack, professor de alergia pediátrica no King's College London e um autor do estudo, disse em um e-mail sobre as novas descobertas.



“A alergia ao amendoim desenvolve-se muito cedo na maioria das crianças, entre os seis e os 12 meses de vida. Se quisermos prevenir uma doença, isto precisa de ser feito antes que a doença se desenvolva”, disse Lack sobre a exposição das crianças ao amendoim. "Este fenómeno biológico baseia-se num princípio imunológico conhecido como indução de tolerância oral. Sabemos há muitas décadas que ratos jovens ou outros animais experimentais que são alimentados com alimentos como ovo, leite ou amendoim não podem desenvolver estas alergias mais tarde."



A partir de 2000, a Academia Americana de Pediatria recomendou adiar a introdução do amendoim até 3 anos, mas encerrou essa recomendação em 2008.

Cerca de uma década depois, em 2019, a AAP actualizou as suas orientações para dizer que atrasar a introdução de alimentos alergénicos não previne doenças e “agora há provas de que a introdução precoce de amendoins pode prevenir a alergia ao amendoim”.



As alergias alimentares tornaram-se uma preocupação crescente de saúde pública nos Estados Unidos e estima-se que a alergia ao amendoim afecte cerca de 2% das crianças nos Estados Unidos, ou quase 1,5 milhões de pessoas com menos de 18 anos. reações alérgicas graves, incluindo o risco de reação anafilaxia com risco de vida.



“As descobertas de hoje devem reforçar a confiança dos pais e cuidadores de que alimentar seus filhos pequenos com produtos de amendoim desde a infância, de acordo com as diretrizes estabelecidas, pode fornecer proteção duradoura contra a alergia ao amendoim”, Dra. Jeanne Marrazzo, diretora do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA. , disse em um comunicado à imprensa na terça-feira.

“Se for amplamente implementada, esta estratégia simples e segura poderá prevenir dezenas de milhares de casos de alergia ao amendoim entre os 3,6 milhões de crianças nascidas nos Estados Unidos todos os anos”.



O novo estudo, denominado ensaio LEAP-Trio, incluiu dados de crianças no Reino Unido que anteriormente participaram ainda bebés no estudo sobre alergia ao amendoim denominado ensaio LEAP.

Esse estudo anterior incluiu bebês com eczema e alergia ao ovo que foram acompanhados até os 5 anos de idade e descobriu que, aos 5 anos, a prevalência de alergia ao amendoim era de cerca de 17% no grupo de crianças que evitavam o amendoim, em comparação com cerca de 3% no grupo que comeram produtos de amendoim, representando uma redução relativa de 81% na alergia ao amendoim.

O estudo LEAP-Trio teve como objetivo examinar se esse risco reduzido de alergia ao amendoim duraria até a adolescência.



Mas, no geral, quando as crianças começaram a consumir amendoins na infância e continuaram até aos 5 anos, isso pareceu proporcionar uma “tolerância duradoura” ao amendoim na adolescência, de acordo com os investigadores, sediados no Reino Unido e nos Estados Unidos.



Fonte: CNN.