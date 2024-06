Aluno brasileiro de 12 anos é agredido em ônibus escolar em Framingham (MA)

Um aluno brasileiro de 12 anos que cursa o ensino fundamental em Framingham, Massachusetts, foi brutamente agredido em um ônibus escolar por outros alunos. As imagens levantaram a discussão sobre a violência em ambientes escolares e o papel da escola e dos pais na educação dos alunos.



O incidente, capturado em um vídeo de celular e obtido pelo canal NBC10 Boston, mostra o aluno da Cameron Middle School recebendo múltiplos socos no rosto e no corpo por vários colegas de classe. As imagens foram desfocadas para preservar a identidade dos menores.



Falando exclusivamente à NBC10 Boston, Wilson Aparecido Abreu, pai do menino, disse que seu filho não voltou a ser ele mesmo desde a surra, há dois meses, e que tem ficado mais em casa porque alguns alunos moram no mesmo bairro.



Abreu conta que tudo começou quando seu filho recebeu uma foto explícita de um de seus colegas de classe, supostamente compartilhada com ele por acidente. O menino teria contado ao diretor sobre a foto, mas quando seus colegas souberam, deram-lhe uma surra no ônibus.



“Ele levou um soco nos olhos e sofreu fraturas nas costas e na cabeça, além de marcas de mordidas no braço”, disse Abreu, complementando que o filho voltou a andar de ônibus, mas só sai de casa para ir à escola, com medo de ser agredido.



Segundo o pai, o motorista do ônibus, que filmou a cena, mas não interveio na briga, poderia ter tomado alguma atitude, como entrar em contato com a polícia, a escola e os pais.



O Superintendente das Escolas Públicas de Framingham, Bob Tremblay, disse que os alunos envolvidos na luta foram disciplinados, mas não especificou que tipo de punição os colegas receberam e que a escola está trabalhando com a empresa de ônibus para garantir que os alunos sejam transportados com segurança no futuro.



“Pegar um telefone celular para capturar um vídeo em vez de tomar medidas para ajudar a impedir um ato de agressão ou violência é inaceitável”, disse Tremblay em mensagem aos pais. "Precisamos todos trabalhar juntos para garantir que nossos alunos saibam o que significa ser um membro íntegro de nossa comunidade."



Nas redes sociais, membros da comunidade em geral e parte de moradores brasileiros expressaram revolta com o ocorrido e questionaram sobre a punição para quem comete violência.