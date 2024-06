Custo de passagem aérea vai aumentar, alerta grupo comercial de aviação

O custo do seu próximo voo provavelmente aumentará. Essa é a palavra da Associação Internacional de Transporte Aéreo, que realizou sua reunião anual nesta segunda-feira, 3, em Dubai, sede da transportadora de longo curso Emirates.



Enquanto as transportadoras recuperam das paralisações em todo o mundo devido à pandemia do coronavírus, os líderes da indústria disseram aos jornalistas que existem vários custos que poderão aumentar ainda mais os preços dos bilhetes.



Parte disso vem da inflação mundial, um problema constante desde o início da pandemia. Os custos do combustível de aviação, cerca de um terço de todas as despesas aéreas, continuam elevados. Entretanto, um impulso global para a descarbonização da indústria da aviação fez com que mais transportadoras lutassem pela pouca quantidade do chamado combustível de aviação sustentável, ou SAF, disponível no mercado.

“As companhias aéreas continuarão a fazer tudo o que puderem para manter os custos sob controle, tanto quanto possível, para o benefício dos consumidores”, disse Willie Walsh, diretor-geral da Associação Internacional de Transporte Aéreo, um grupo setorial. Penso que não é realista esperar que as companhias aéreas possam continuar a absorver todos os custos. ... Não é algo que gostamos de fazer, mas é algo que temos que fazer.”

Também pressionando a indústria está uma ressaca pandêmica na produção de aeronaves, dizem eles. As transportadoras agora mantêm aviões mais antigos, que queimam mais combustível, voando por mais tempo. Também não há aeronaves novas suficientes para expandir as rotas e aumentar a oferta para reduzir os preços globais.



Este aviso surge num momento em que a IATA estima que a nível mundial as receitas das companhias aéreas atingirão quase 1 bilião de dólares em 2024, um valor recorde. Haverá 4,96 mil milhões de viajantes em aviões este ano, com as despesas totais das transportadoras a atingirem os 936 mil milhões de dólares – outro recorde.

Mas os lucros da indústria também deverão ser de quase 60 mil milhões de dólares este ano.

Em particular, a Emirates, um dos principais impulsionadores da economia do Dubai, registrou lucros recorde de 4,7 mil milhões de dólares em 2023, contra receitas de 33 mil milhões de dólares.

Os resultados da Emirates acompanham os da sua base, o Aeroporto Internacional de Dubai. O aeroporto mais movimentado do mundo para viajantes internacionais teve 86,9 milhões de passageiros no ano passado, superando os números de 2019, pouco antes de a pandemia do coronavírus paralisar a aviação global.

O aeroporto planeja agora mudar-se para o segundo e extenso campo de aviação da cidade-estado, na região desértica do sul, nos próximos 10 anos, num projeto avaliado em quase 35 mil milhões de dólares.



Tim Clark, o presidente da companhia aérea, reconheceu indiretamente naquela segunda-feira, dizendo que não queria que as pessoas “pegassem caixas de lenços de papel e tocassem violinos” ao alertar que as margens de lucro da indústria ficam na casa de um dígito. No entanto, ele afirmou que à medida que as companhias aéreas cresceram e as transportadoras se consolidaram, as poupanças de custos foram discretamente transferidas para os consumidores que agora podem reservar voos em todo o mundo.

Yvonne Manzi Makolo, CEO da RwandAir, também destacou os impostos e taxas cobrados às transportadoras pelos países em que operam. Ela citou especificamente os pagos pelas transportadoras que voam para fora de países africanos como “já ridículos”.



Fonte: Associated Press.