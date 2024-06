Calor matou mais de 2.300 pessoas durante o verão de 2023 nos EUA

No ano passado, mais de 2.300 pessoas morreram durante o verão nos Estados Unidos com os seus atestados de óbito mencionando “calor excessivo”. Esse é o número mais alto em 45 anos, de acordo com registros federais de saúde e clima.

Um dos que morreram em consequência do calor recorde foi o carteiro Eugene Gates Jr, de 66 anos, que enviou uma mensagem para sua esposa no dia em que morreu alertando-a para ter cuidado porque às 7h30 daquela manhã era já 90 graus lá fora. Apesar do aviso, Gates continuou trabalhando em um calor que parecia de 119 graus – até que desmaiou no jardim de alguém.



“Na época em que meu marido morreu, o índice de calor da época era de 119 graus. Depois que meu marido faleceu, olhando os registros médicos, a temperatura corporal do meu marido era de 104, e isso foi depois que o esfriaram”, disse a esposa de Gates.

Quase três quartos das mortes causadas pelo calor no verão passado ocorreram em cinco estados onde as pessoas normalmente estão mais aclimatadas ao calor: Arizona, Texas, Nevada, Flórida e Louisiana.

Um meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional apontou outros fatores, não apenas o aumento das temperaturas como uma preocupação.

Jacksonville quebrou o recorde de altas temperaturas 18 vezes em 2023: quatro vezes em fevereiro e abril e três vezes em junho.



Proteções contra o calor



Um novo projeto de lei assinado pelo governador da Flórida, Ron DeSantis, impedirá que cidades e condados exijam que os empregadores forneçam aos trabalhadores intervalos obrigatórios para beber água e outras proteções contra o calor.

Os grupos trabalhistas reagiram, argumentando que são necessárias medidas de segurança relacionadas ao calor, especialmente para as pessoas que trabalham ao ar livre. A lei está prevista para entrar em vigor em 1º de julho.

Fonte: WJXT News4JAX.