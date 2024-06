Acusado de estupro, brasileiro mata enteada adolescente e comete suicídio em Acton (MA)

Um crime abalou a comunidade brasileira em Massachusetts. Um brasileiro sequestrou sua enteada de 16 anos, a matou e depois atirou em si mesmo na cidade de Acton, no condado de Middlesex, na quinta-feira, 30 de maio. As informações são do jornal Boston.com.

De acordo com as autoridades do gabinete da promotoria distrital, Juliano Santana, 49 anos, teria sequestrado a adolescente, identificada apenas com Christina, enquanto ela caminhava próximo à sua residência, após sair da escola onde estudava, na Acton-Boxborough Regional Schools. Ele a forçou a entrar em seu veículo, dirigiu até um estacionamento e atirou nela antes de apontar a arma para si mesmo e cometer suicídio.



O gerente do Donelan's Markets diz que a vítima ligou para um irmão do estacionamento dizendo que Santana a sequestrou. A família dela então chamou a polícia que saiu em busca da adolescente. Tanto Santana quanto a garota foram encontradas mortos devido a aparentes ferimentos à bala em seu veículo.



Liberdade condicional por estupro



Em 2021, a adolescente e a sua mãe, Olena Wilson, denunciaram Santana por estuprar repetidas vezes a menina. Ele estava em liberdade condicional, usando tornozeleira eletrônica enquanto aguardava seu julgamento, e tinha uma ordem de restrição vigente para não se aproximar da vítima ou de qualquer pessoa menor de 18 anos.



Santana saiu da prisão sob fiança de $30 mil. Os registros judiciais também mostram que o julgamento de Santana foi remarcado quatro vezes. Originalmente programado para ocorrer em outubro de 2022, foi recentemente programado para começar em 29 de julho de 2024.



Conselheiros em escolas



“Estamos com o coração partido ao saber que um de nossos alunos do ensino médio morreu ontem à noite”, disse o superintendente das escolas de Acton-Boxborough, Peter Light, em um comunicado na sexta-feira, 31.

"Nossos pensamentos estão focados na aluna, em sua família, amigos e em nossa equipe. Não temos mais informações para compartilhar sobre o incidente ou investigação. Temos um plano em vigor, incluindo conselheiros nas escolas, para apoiar alunos e funcionários. "



GoFundMe



Um GoFundMe foi criado para oferecer suporte à família da vítima. Os fundos angariados serão utilizados para despesas funerárias e memoriais, juntamente com possíveis questões jurídicas e defesa e apoio a toda a família.



"Toda a comunidade está abalada e todos nós estamos lutando para lidar com a dor e o trauma avassaladores. Christina era uma garota de 16 anos, brilhante e cheia de vida, que era muito boa em ciências e sonhava em um dia ir para a faculdade. Ela tinha acabado de começar a dirigir e estava animada para dar mais um passo em direção à independência. A perda de Christina deixa um vazio que nunca poderá ser preenchido. Suas duas irmãs mais novas e sua mãe precisarão de todo o apoio que puderem obter durante este momento inimaginavelmente difícil", diz a campanha.