Mega Millions vai sortear US$ 560 milhões; veja como jogar do Brasil

A Mega Millions, maior loteria dos Estados Unidos, acumulou e vai sortear m prêmio de US$ 560 milhões, o equivalente a R$ 2,9 bilhões na cotação atual. O próximo sorteio está previsto para acontecer na próxima terça-feira, 04.



Como o jackpot estimado é de US$ 560 milhões, a opção em dinheiro é de US$ 258,4 milhões.



Os ingressos da Mega Millions custam US$ 2,00 por jogo. Os jogadores podem escolher seis números de dois grupos separados de números - cinco números diferentes de 1 a 70 (as bolas brancas) e um número de 1 a 25 (a Mega Ball dourada) - ou selecionar Easy Pick/Quick Pick. Você ganha o jackpot ao acertar todos os seis números vencedores em um sorteio.



Até novo aviso, o jackpot inicial variará de acordo com as vendas e será anunciado antes de cada sorteio.







Brasileiros também podem concorrer ao prêmio e não é necessário ser um cidadão americano ou residente para participar. Também não há limitação de quem pode receber a premiação.



