Sudoeste dos EUA terá primeira onda de calor da temporada

Partes da Califórnia, Nevada e Arizona devem enfrentar a primeira onda de calor da temporada de verão esta semana, com temperaturas de três dígitos previstas para áreas como Phoenix, que no verão passado teve um recorde de 31 dias consecutivos de pelo menos 110 graus Fahrenheit (43,3 graus Celsius).



Na quarta-feira, 5, a maior parte de uma área que se estende do sudeste da Califórnia ao centro do Arizona verá “facilmente o clima mais quente” desde setembro passado, e máximos diários recordes estarão em perigo de Las Vegas a Phoenix, disse o Serviço Meteorológico Nacional na noite de segunda-feira, 10.

Alertas de calor excessivo foram emitidos das 10h de quarta-feira às 20h de sexta-feira devido às “condições perigosamente quentes”, disse o serviço meteorológico.

As equipes de bombeiros estarão em alerta máximo, especialmente no Arizona, onde as restrições contra incêndio entraram em vigor antes do Memorial Day em algumas áreas e serão ordenadas até quinta-feira na maior parte das partes oeste e centro-sul do estado, disseram as autoridades.

Os meteorologistas de incêndios do Centro de Coordenação do Sudoeste em Albuquerque, Novo México, disseram que o clima na região normalmente não fica tão quente até meados ou final de junho.



As máximas na segunda-feira atingiram 110 F (43,3 C) no Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, perto da linha de Nevada, 103 F (39,4 C) em Phoenix e 105 F (40,5 C) em Needles, Califórnia.

Preveem-se temperaturas ligeiramente acima do normal para a região na terça-feira, antes de começarem a aquecer na quarta-feira.

Em Las Vegas, onde a máxima atingiu 103 F (39,4 C) na segunda-feira, as temperaturas subirão de 10 a 15 graus acima do normal durante a segunda metade da semana – chegando a 111 (43,8 C) na quinta-feira.

Uma máxima de 120 F (48,8 C) está prevista para quinta-feira em Furnace Creek, no Vale da Morte.

A máxima atual prevista de 113 F (45 C) para Phoenix na quinta-feira quebraria o recorde diário de 111 F (43,8 C) estabelecido em 2016. No verão passado, a máxima lá atingiu 110 F (43,3 C) ou superior em relação ao último dia de junho até todo o mês de julho. Pelo menos 400 das 645 mortes relacionadas com o calor que ocorreram no ano passado ocorreram durante esse período de um mês.



Enquanto isso, o maior incêndio florestal da Califórnia até agora neste ano foi significativamente cercado na segunda-feira, 3, depois de escurecer uma faixa de pastagens montanhosas entre a Baía de São Francisco e o Vale Central.



Fonte: Associated Press.