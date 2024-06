Lei anti-imigração pode custar US$ 12,6 bilhões à economia da Flórida, diz Florida Policy Institute

O Florida Policy Institute estima que a nova lei anti-imigração pode custar à economia do estado US$ 12,6 bilhões em seu primeiro ano. A lei reprime o trabalho de indocumentados.

Já se passou quase um ano desde que o governador Ron DeSantis assinou uma nova lei de imigração que, segundo os líderes, expulsou milhares de trabalhadores agrícolas do estado e pode estar causando o aumento dos preços dos produtos.

Na seção de carnes e produtos hortifrutigranjeiros, os preços já estão mais altos. Pimentões, mirtilos, cogumelos e frutas cítricas têm sido mais caros. Embora parte disso se deva à inflação, muitos desses aumentos de preços também podem estar relacionados com a recente lei anti-imigração.

"Estamos vendo que essas empresas de propriedade americana estão tendo problemas para manter funcionários porque muitas pessoas estão saindo, o que está fazendo com que seus preços subam, o que está deixando seus clientes insatisfeitos", disse a advogada de imigração da Flórida, Elizabeth Ricci. "Então, definitivamente está tendo esse efeito cascata."

O Florida Policy Institute estima que a lei de imigração poderá custar à economia do estado 12,6 mil milhões de dólares no seu primeiro ano. A lei reprime o trabalho de indocumentados.

Ricci explicou que também aplica penalidades às empresas que contratam trabalhadores indocumentados, o que forçou muitos trabalhadores agrícolas a deixar o estado.



“Portanto, estamos a ver mirtilos, cogumelos, tomates, culturas que são normalmente cultivadas na Flórida e colhidas por trabalhadores imigrantes, tendo em mente que cerca de 42% dos trabalhadores agrícolas da Flórida não têm documentos. Portanto, quando esses trabalhadores deixarem o estado, haverá menos trabalhadores para colher essas culturas, o que fará com que esses preços aumentem”, disse Ricci.



De acordo com um novo relatório do Departamento de Agricultura esta semana, os limões estão quase 50% mais caros do que no ano passado. O limão também teve um pequeno aumento de preço, assim como os mirtilos, morangos e laranjas.



“A vantagem de contratar trabalhadores indocumentados, como muitos infelizmente fazem, é que eles aumentam os preços e reduzem os salários ao não pagarem o que um trabalhador americano exigiria. Mas a ironia é que os trabalhadores americanos não querem estes empregos, porque ficam no calor o dia todo”, disse Ricci.



Ricci disse que se os legisladores não reformarem a lei, a escassez de mão de obra e os preços nos supermercados irão piorar.



“Temos que ter esse tipo de reforma, para podermos ter trabalhadores para colher os produtos que desfrutamos aqui na Flórida, a um preço razoável, sem que esses produtos tradicionais se tornem bens de luxo”, disse Ricci. “E sem esse tipo de reforma significativa. Vamos continuar pagando mais e teremos que nos registrar para comprar coisas que gostávamos, assim como lanches baratos.”



Partes da nova lei anti-imigração já foram consideradas inconstitucionais. Segundo a lei, as empresas ainda são livres de contratar imigrantes, desde que o façam legalmente através da obtenção de autorizações de trabalho.



Em 2023, a Flórida contratou milhares de trabalhadores com visto H-2A a mais do que no ano anterior, mas muitos agricultores foram afetados pelos custos das aplicações desses processos imigratórios.



Fonte: WJXT News4JAX.