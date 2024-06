México quer acordo para que EUA enviem imigrantes ao país de origem

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse nesta quarta-feira (5) que está buscando um acordo com o governo dos Estados Unidos para que imigrantes não sejam enviados ao México após uma medida anunciada na terça-feira (4) por Joe Biden.

A nova ação executiva do chefe de Estado norte-americano, que entrou em vigor à meia-noite desta quarta, proíbe os imigrantes que cruzam ilegalmente a fronteira entre os dois países de solicitar asilo se um limite diário de travessias irregulares for atingido.

A menos que se enquadrem em certas exceções, os imigrantes serão devolvidos ao México ou ao seu país de origem.

Após ser questionado sobre se o México receberá e devolverá imigrantes aos seus países de origem com a medida de Biden, López Obrador comentou que busca um acordo para que possam ser enviados diretamente dos Estados Unidos.

"Estamos buscando que cheguem a um acordo para que, se eles [Estados Unidos] tomarem a decisão de deportar, o façam diretamente, e nós estamos ajudando a chegar a esse acordo", destacou o líder mexicano.

“Por quê? Não temos problemas, tratamos muito bem os imigrantes, todos eles, mas por que triangular? Por que não um acordo direto?”, comentou o presidente em coletiva matinal. Apesar disso, o presidente do México garantiu que seu país está ajudando na nova medida de Biden, mas não entrou em mais detalhes.



Obrador confirma construção de três pontes fronteiriças



O presidente mexicano também deu detalhes sobre as três pontes fronteiriças que serão construídas entre os Estados Unidos e o México.



As obras incluem duas novas travessias: uma será construída entre Piedras Negras, Coahuila e Eagle Pass, no Texas; e outra entre Matamoros, Tamaulipas e Brownsville, Texas.

A ponte World Trade International, em Nuevo Laredo III-IV, entre Tamaulipas e o Texas, também será ampliada, segundo pontuou o presidente nesta quarta.



López Obrador destacou que a ligação que teve na terça-feira (4) com Joe Biden foi boa.



Biden aprovou três novas licenças presidenciais para projetos de pontes internacionais no Texas que “beneficiarão as comunidades locais e fortalecerão a relação econômica entre os Estados Unidos e o México, construindo infraestrutura que promova o aumento das viagens comerciais”, de acordo com um comunicado emitido pela Casa Branca após o diálogo entre os presidentes.



O aumento das deportações não coloca o México em risco, segundo López Obrador.



