Mackenzie Scott, ex-esposa de Jeff Bezos, doa R$ 52,5 milhões para ONGs brasileiras

Mackenzie Scott, ex-esposa de Jeff Bezos e sétima mulher mais rica do mundo segundo o ranking de bilionários da Forbes, doou pouco mais de US$ 10 milhões para três organizações sem fins lucrativos (ONGs) do Brasil nos últimos meses.

As beneficiadas foram as ONGs Plan International Brasil, que recebeu US$ 8 milhões (R$ 40 milhões), Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), com doação de US$ 1,5 milhão (R$ 7,5 milhões), e Grupo de Institutos Fundações e Empresas (GIFE), que recebeu US$ 1 milhão (R$ 5 milhões).

O ranking de bilionários da Forbes, que atualiza em tempo real, mostrava que Mackenzie Scott tem uma fortuna estimada em US$ 34,2 bilhões, nesta quinta-feira (6). Esse valor faz parte da divisão de bens que Scott herdou em seu divórcio do ex-CEO da Amazon.



A bilionária recebeu 4% das ações da varejista em 2019 e, desde então, já doou US$ 17,3 bilhões para mais de 2.300 organizações sem fins lucrativos, segundo seu site que monitora as doações e lista as beneficiárias. A bilionária é signatária do Giving Pledge, um compromisso público de doar pelo menos 50% do patrimônio individual em vida.

Segundo o comunicado de divulgação da Plan International Brasil, as instituições passaram por um processo de auditoria chamado de “pesquisa silenciosa”, em que tiveram que enviar documentos e participar de reuniões para comprovar suas finanças, histórico de atuação e evidências de resultados.

“Esta é uma das formas que MacKenzie Scott adota para escolher as organizações que recebem suas doações”, diz o comunicado. Outra particularidade é o caráter único das doações — um beneficiário só é escolhido uma vez pela Yield Giving, entidade filantrópica da bilionária.



Essa não foi a primeira vez que Scott escolheu ONGs brasileiras para receberem suas doações. A bilionária já apoiou diversas organizações do país como Instituto Sou da Paz, Fundo Brasil de Direitos Humanos, Conectas, Instituto Rodrigo Mendes, Fundo Casa Socioambiental, Rede Nossas, Politize, Redes da Maré, Brazil Foundation, Fundo Elas+ e Fundo Baobá.



Fonte: Infomoney.