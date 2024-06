Comissários de bordo da American Airlines ameaçam entrar em greve

Os comissários de bordo da American Airlines estão um passo mais perto de uma greve depois que seu sindicato rejeitou uma oferta que teria aumentado o salário base em 17% e dado uma parcela maior de pagamentos de participação nos lucros.



Os comissários de bordo da American, representados pela Associação de Comissários de Bordo Profissionais (APFA), não tiveram aumento salarial desde antes da pandemia. Embora algumas questões tenham sido provisoriamente acordadas, a remuneração ainda é um grande obstáculo entre os negociadores da American e da APFA.

A APFA e a American passaram duas semanas negociando por meio de mediação com o Conselho Nacional de Mediação (NMB) em Washington DC, sem chegar a um acordo. As partes antecipam uma nova sessão de mediação de “última vala” nas próximas duas semanas.

Ao contrário de outros sindicatos, os sindicatos das companhias aéreas não podem fazer greve à vontade, porque estão abrangidos pela Lei do Trabalho Ferroviário (RLA). Dado que as companhias aéreas – tal como os caminhos-de-ferro – são essenciais para o comércio interestadual, os mediadores federais devem primeiro declarar as negociações laborais num impasse, uma medida que ambos os lados estão a antecipar se a próxima ronda de negociações não conseguir produzir um acordo.

Assim que o NMB declara um impasse, inicia-se um período de “reflexão” de 30 dias, o que essencialmente coloca um cronômetro em ambas as partes. Se passarem os 30 dias sem acordo, cada parte tem direito à autoajuda. Para o sindicato, isso significa direito à greve. Para a empresa, isso significa a capacidade de bloquear o sindicato e empregar trabalhadores substitutos (conhecidos como “fura-greves”) e comissários de bordo administrativos para operar os horários da companhia aérea.



Numa publicação dirigida aos comissários de bordo, a APFA observou que “embora estes atrasos [na obtenção de um acordo] sejam frustrantes, também sabemos que a capacidade da empresa de paralisar estas negociações está rapidamente a chegar ao fim”.



Por causa do RLA, as greves são raras nas principais companhias aéreas dos EUA. A última greve numa companhia aérea dos EUA ocorreu em 2010, quando os pilotos da Spirit Airlines abandonaram o trabalho durante quatro dias. Na época, a Spirit transportava 1% do tráfego de passageiros nos Estados Unidos. A American atualmente transporta cerca de 17% do tráfego doméstico de passageiros.

As ordens presidenciais também podem acabar com as greves nas companhias aéreas. Em 1997, os pilotos da American fizeram greve durante 24 minutos antes de serem ordenados a voltar ao trabalho pelo presidente Bill Clinton.



Fonte: FodorsTravel.