Suprema Corte vota a favor de manter medicamento para aborto no mercado

A Suprema Corte preservou por unanimidade o acesso a um medicamento que foi utilizado em quase dois terços de todos os abortos nos EUA no ano passado, na primeira decisão do tribunal sobre aborto desde que os juízes conservadores anularam o caso Roe v. Wade há dois anos.

Nesta quinta-feira, 13, os juízes decidiram que os oponentes do aborto não tinham o direito legal de processar a aprovação do medicamento, mifepristone (no Brasil, mifepristona), pela Food and Drug Administration federal, e as ações subsequentes da FDA para facilitar o acesso ao mesmo.



O caso ameaçou restringir o acesso ao mifepristone em todo o país, inclusive em estados onde o aborto continua legal.

O juiz Brett Kavanaugh escreveu para o tribunal que “os tribunais federais são o fórum errado para abordar as preocupações dos demandantes sobre as ações da FDA”. Kavanaugh fez parte da maioria para derrubar a lei Roe x Wade.

O tribunal superior está considerando separadamente outro caso de aborto, sobre se uma lei federal sobre tratamento de emergência em hospitais anula as proibições estaduais de aborto em raros casos de emergência em que a saúde de uma paciente grávida corre sério risco.



Mais de 6 milhões de pessoas usaram mifepristone desde 2000. O remédio bloqueia o hormônio progesterona e prepara o útero para responder ao efeito causador de contração de um segundo medicamento, o misoprostol. O regime de dois medicamentos tem sido usado para interromper a gravidez até as 10 semanas de gestação.

Os prestadores de cuidados de saúde afirmaram que se o mifepristone já não estiver disponível ou for demasiado difícil de obter, passariam a utilizar apenas o misoprostol, que é um pouco menos eficaz para interromper a gravidez.

A administração do presidente Joe Biden e os fabricantes de medicamentos alertaram que o apoio aos oponentes do aborto neste caso poderia minar o processo de aprovação de medicamentos da FDA para além do contexto do aborto, convidando os juízes a questionarem os julgamentos científicos da agência. A administração democrata e os Laboratórios Danco, com sede em Nova Iorque, que fabricam o mifepristone, argumentaram que o medicamento está entre os mais seguros alguma vez aprovados pela FDA.

Os opositores ao aborto argumentaram em documentos judiciais que as decisões da FDA em 2016 e 2021 de relaxar as restrições à obtenção do medicamento não eram razoáveis e “colocavam em risco a saúde das mulheres em todo o país”.

O caso do mifepristone começou cinco meses depois que a Suprema Corte derrubou Roe. Os oponentes do aborto inicialmente obtiveram uma decisão abrangente há quase um ano do juiz distrital dos EUA Matthew Kacsmaryk, indicado por Trump no Texas, que teria revogado totalmente a aprovação do medicamento. O 5º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA deixou intacta a aprovação inicial do mifepristone pelo FDA.

Mas reverteria as mudanças feitas pelos reguladores em 2016 e 2021, que facilitaram algumas condições para a administração do medicamento.

O Supremo Tribunal suspendeu a decisão modificada do tribunal de recurso e depois concordou em ouvir o caso, embora os juízes Samuel Alito, o autor da decisão que anulou Roe, e Clarence Thomas tivessem permitido que algumas restrições entrassem em vigor enquanto o caso prosseguia.



Fonte: Associated Press.