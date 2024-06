Crianças x redes sociais: como proteger seus filhos?

Com que idade as crianças devem estar nas redes sociais? Elas deveriam estar nelas? Se não estiverem, ficarão 'excluídas' da sociedade? Os pais devem monitorar suas conversas? Os controles dos pais funcionam?



Navegar nas redes sociais como pai - para não falar de filho - não é fácil. O uso de plataformas de mídia social ainda é o padrão para a maioria dos adolescentes americanos, com o Pew Research Center relatando que 58% dos adolescentes são usuários diários do TikTok, incluindo 17% que descrevem o uso do TikTok como quase constante. Cerca de metade dos adolescentes usam o Snapchat e o Instagram diariamente, com uso quase constante de 14% e 8% para cada um, respectivamente.



Mas os pais – e até mesmo alguns adolescentes – estão cada vez mais preocupados com os efeitos do uso das redes sociais nos jovens. Os legisladores tomaram conhecimento e realizaram várias audiências no Congresso sobre segurança infantil online. Mas mesmo com uma aparente unidade bipartidária, criar leis e regulamentar as empresas leva tempo. Até agora, nenhuma regulamentação foi aprovada.

O que os pais – e os adolescentes – devem fazer enquanto isso? Aqui estão algumas dicas sobre como se manter seguro, comunicar-se e estabelecer limites nas redes sociais – tanto para as crianças quanto para seus pais.

13 É A IDADE MÁGICA PARA AS MÍDIAS SOCIAIS?

Já existe, tecnicamente, uma regra que proíbe crianças menores de 13 anos de usarem plataformas que anunciam para elas sem o consentimento dos pais: a Lei de Proteção à Privacidade Online das Crianças, que entrou em vigor em 2000, antes mesmo de os adolescentes de hoje nascerem.

O objetivo era proteger a privacidade online das crianças, exigindo que os websites e serviços online divulgassem políticas de privacidade claras e obtivessem o consentimento dos pais antes de recolherem informações pessoais dos seus filhos, entre outras coisas. Para cumprir, as empresas de mídia social geralmente proibiram crianças menores de 13 anos de se inscreverem em seus serviços.

Mas os tempos mudaram e a privacidade online não é mais a única preocupação quando se trata de crianças online. Há intimidação, assédio, risco de desenvolver distúrbios alimentares, pensamentos suicidas ou pior.

Durante anos, tem havido uma pressão entre pais, educadores e especialistas em tecnologia para esperar para dar telefones às crianças – e acesso às redes sociais – até que fiquem mais velhas, como o compromisso “Espere até o dia 8”, que faz com que os pais assinem um compromisso de não dê um smartphone aos filhos até a 8ª série, ou por volta dos 13 ou 14 anos. Alguns esperam até mais tarde, como 16 ou 17 anos.

Mas nem as empresas de redes sociais nem o governo fizeram nada de concreto para aumentar o limite de idade.

SE A LEI NÃO PROIBE AS CRIANÇAS, OS PAIS DEVEM?

“Não existe necessariamente uma era mágica”, disse Christine Elgersma, especialista em mídia social da organização sem fins lucrativos Common Sense Media. Mas, acrescentou ela, “13 provavelmente não é a melhor idade para as crianças entrarem nas redes sociais”.

As leis atualmente propostas incluem proibições gerais para menores de 13 anos no que diz respeito às redes sociais. O problema? Não há uma maneira fácil de verificar a idade de uma pessoa quando ela se inscreve em aplicativos e serviços online. E os aplicativos populares entre os adolescentes de hoje foram criados primeiro para adultos. As empresas acrescentaram algumas salvaguardas ao longo dos anos, observou Elgersma, mas estas são mudanças graduais e não repensações fundamentais dos serviços.

“Os desenvolvedores precisam começar a criar aplicativos pensando nas crianças”, disse ela.

Alguns executivos de tecnologia, celebridades como Jennifer Garner e pais de todas as esferas da vida recorreram ao banimento total dos filhos das redes sociais. Embora a decisão seja pessoal e dependa de cada criança e dos pais, alguns especialistas dizem que isso pode levar ao isolamento das crianças, que podem ficar de fora das atividades e discussões com amigos que acontecem nas redes sociais ou em serviços de chat.

Outro obstáculo: as crianças que nunca estiveram nas redes sociais podem encontrar-se mal equipadas para navegar nas plataformas quando, de repente, lhes for dada rédea solta no dia em que completam 18 anos.



Uma abordagem mais realista e eficaz às redes sociais, dizem os especialistas, é uma integração lenta e deliberada que dá às crianças as ferramentas e informações de que necessitam para navegar num mundo em que é quase impossível escapar de lugares como TikTok, Instagram e Snapchat.

“Não se pode simplesmente esperar que as crianças entrem no mundo das redes sociais e aprendam a nadar sozinhas”, disse Natalie Bazarova, professora de comunicações e diretora do Cornell Social Media Lab. “Eles precisam ter instrução.”

Comece cedo, mais cedo do que você pensa. Elgersma sugere que os pais acessem seus próprios feeds de mídia social com seus filhos antes que eles tenham idade suficiente para estarem online e tenham discussões abertas sobre o que veem. Como seu filho lidaria com uma situação em que um amigo de um amigo lhe pedisse para enviar uma foto? Ou se virem um artigo que os deixa tão irritados que só querem compartilhá-lo imediatamente?



DEFINIÇÃO DE LIMITES

Rogers diz que a maioria dos pais consegue levar os telefones dos filhos durante a noite para limitar a rolagem. Ocasionalmente, as crianças podem tentar roubar o telefone de volta, mas é uma estratégia que tende a funcionar porque as crianças precisam de uma pausa na tela.

“Eles precisam de uma desculpa com seus colegas para não estarem ao telefone à noite”, disse Rogers. “Eles podem culpar os pais.”

Os pais podem precisar de seus próprios limites no uso do telefone. Rogers disse que é útil explicar o que você está fazendo quando tem um telefone nas mãos perto de seu filho, para que ele entenda que você não está navegando sem rumo em sites como o Instagram. Diga ao seu filho que você está verificando o e-mail do trabalho, procurando uma receita para o jantar ou pagando uma conta, para que ele entenda que você não está lá apenas para se divertir. Em seguida, diga a eles quando você planeja desligar o telefone.