Execuções hipotecárias aumentam novamente em todo o país

As execuções hipotecárias de casas aumentaram novamente em maio, à medida que os americanos continuam a enfrentar a atual crise do custo de vida.



De acordo com um novo relatório publicado pelo provedor de dados imobiliários ATTOM, havia 32.621 propriedades em maio com pedidos de execução hipotecária, o que inclui avisos de inadimplência, leilões programados e reintegrações de posse bancária. Isso representa um aumento de 3% em relação ao ano anterior, embora tenha caído 7% em relação ao mesmo período do ano passado.



“A atividade de execução hipotecária de maio destaca mudanças sutis no mercado imobiliário”, disse o CEO da ATTOM, Rob Barber. “Embora tenhamos observado um ligeiro aumento no início de execuções hipotecárias, o declínio nas execuções hipotecárias concluídas indica resiliência em certas áreas.”



Em todo o país, cerca de uma em cada 4.320 unidades habitacionais teve um pedido de execução hipotecária em maio, de acordo com o relatório. Mas o problema foi pior em vários estados. Nova Jersey registou a maior taxa de execuções hipotecárias no mês passado, com cerca de uma em cada 1.939 casas a receber um aviso de execução hipotecária – mais do dobro da média nacional.



Delaware registrou pedidos de execução hipotecária para cada 2.595 casas, enquanto Connecticut registrou um para cada 2.600 e a Flórida obteve um para cada 2.638.



O problema poderá piorar em breve, à medida que os elevados preços das casas, as taxas de hipotecas exorbitantes, os impostos sobre a propriedade e o aumento dos prêmios de seguros afetarem os americanos.

A acessibilidade da habitação é a pior das últimas décadas, graças ao aumento dos preços das casas e das taxas hipotecárias. Combinados, os dois ajudaram a aumentar o salário típico exigido em todo o país para a aquisição de uma casa própria para US$ 106.500 – um aumento impressionante de 61% em relação aos US$ 59.000 exigidos há apenas quatro anos, de acordo com Zillow.



Existem vários motivos para culpar pela crise de acessibilidade.

Anos de subconstrução alimentaram a escassez de casas no país, um problema que mais tarde foi agravado pelo rápido aumento das taxas hipotecárias e pelos materiais de construção caros.



A oferta doméstica disponível permanece 34,3% abaixo do valor normal antes do início da pandemia de COVID-19 no início de 2020, de acordo com um relatório separado publicado pela Realtor.com.



As taxas hipotecárias mais elevadas nos últimos três anos também criaram um efeito de “algema de ouro” no mercado imobiliário. Os vendedores que conseguiram uma taxa hipotecária recorde de 3% ou menos durante o início da pandemia têm relutado em vender, limitando ainda mais a oferta e deixando poucas opções para potenciais compradores ansiosos.



Os economistas preveem que as taxas hipotecárias permanecerão elevadas em 2024 e que só começarão a cair quando a Reserva Federal começar a cortar as taxas. Mesmo assim, é pouco provável que as taxas regressem aos mínimos observados durante a pandemia. Além disso, os investidores estão cada vez mais céticos quanto às probabilidades de uma subida das taxas da Fed este ano, dada a série de relatórios de inflação mais quentes do que o esperado no início do ano.



O comprador de hipotecas, Freddie Mac, disse na quinta-feira que a taxa média de um empréstimo de 30 anos caiu para 6,95%. Embora este valor esteja abaixo do pico de 7,79% no outono de 2023, permanece nitidamente superior aos mínimos da era pandémica de apenas 3%.



A maioria dos proprietários afirma estar quase duas vezes mais disposta a vender sua casa se a taxa de hipoteca for de 5% ou mais, de acordo com uma pesquisa separada da Zillow. Atualmente, cerca de 80% dos titulares de hipotecas têm uma taxa inferior a 5%.



Fonte: Fox Business.