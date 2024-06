76 milhões de pessoas estão sob alertas de calor nos EUA

A primeira onda de calor significativa do verão está em andamento e pelo menos 76 milhões de pessoas do Centro-Oeste ao Nordeste dos EUA estão sob alerta de calor extremo.



As temperaturas sufocantes são o resultado de uma enorme crista de alta pressão que se estacionou no leste dos EUA e, embora as temperaturas em grandes cidades como Chicago, Washington, D.C., Nova York e Boston cheguem aos 90°F, a umidade tornará ainda mais quente com temperaturas acima de 100°F.



O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) emitiu avisos em toda a Flórida, pois as temperaturas parecem prestes a subir, atingindo o pico em níveis próximos de 100 graus Fahrenheit. As temperaturas deverão permanecer altas durante todo o fim de semana, com algumas regiões experimentando um calor recorde.



Muitas comunidades não viam um calor como este há anos, e as autoridades têm aberto centros de refrigeração e piscinas comunitárias para ajudar os residentes a refrescarem-se e a manterem-se seguros para evitar problemas de saúde relacionados com o calor, como insolação e exaustão pelo calor – que podem tornar-se mortais.



Mais de 76 milhões incluídos em alertas de calor do Centro-Oeste à Nova Inglaterra



Os alertas de calor se estendem pela metade oriental dos EUA, desde Iowa, no Centro-Oeste, passando pela região dos Grandes Lagos e Vale de Ohio, até o Nordeste e Nova Inglaterra.

A maioria da população está sob um aviso de calor e inclui cidades como Davenport em Iowa, Cleveland, Columbus e Cincinnati em Ohio, Pittsburgh, Buffalo e Binghamton em Nova York, Newark em Nova Jersey, Providence em Rhode Island e Boston.

Os avisos de calor também se estendem ao norte da Nova Inglaterra, incluindo todo Vermont, centro e sul de New Hampshire e centro do Maine.

Alertas de calor excessivo foram emitidos para Detroit e Fort Wayne em Indiana, enquanto alertas de calor excessivo foram emitidos para a área da Filadélfia, oeste de Massachusetts e centro de Connecticut, e para comunidades na Nova Inglaterra, do leste de Massachusetts ao sul do Maine.

Se o Vigilância de Calor Excessivo for atualizado para Alerta de Calor Excessivo no Maine, seria a primeira vez na história do estado que isso aconteceria.



Algumas cidades podem aproximar-se dos 100°F esta semana



A metade oriental dos EUA estará assando na terça-feira, com a maioria das cidades vendo temperaturas variando de 80°F, como em Minneapolis, a 80°F, como Indianápolis, e até 90°F em Chicago, Pittsburgh, Washington, D.C., Boston e Caribu no Maine.

Pittsburgh não atingiu 100°F desde 15 de julho de 1995, e com as temperaturas subindo esta semana para meados e mais de 90°F, será por pouco.



Fonte: Fox Weather e NewsWeek.