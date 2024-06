Cirurgião-geral dos EUA pede rótulos de advertência nas redes sociais

O cirurgião-geral dos Estados Unidos apelou ao Congresso para exigir que as plataformas de redes sociais incluam rótulos de advertência sobre os seus efeitos na vida dos jovens, semelhantes aos que agora são obrigatórios nas caixas de cigarros.

Num artigo de opinião de segunda-feira no The New York Times, o Dr. Vivek Murthy disse que as redes sociais são um fator que contribui para a crise de saúde mental entre os jovens.



“É hora de exigir um rótulo de advertência do cirurgião geral nas plataformas de mídia social, afirmando que a mídia social está associada a danos significativos à saúde mental dos adolescentes. Uma etiqueta de advertência do cirurgião-geral, que exige ação do Congresso, lembraria regularmente aos pais e adolescentes que as redes sociais não foram comprovadamente seguras”, disse Murthy. “Evidências de estudos sobre tabaco mostram que rótulos de advertência podem aumentar a conscientização e mudar comportamentos.”

Murthy, que atua como o principal porta-voz do governo para a saúde pública e é conhecido como o médico do país, disse que o uso de apenas um rótulo de advertência não tornaria as redes sociais seguras para os jovens, mas seria parte das medidas necessárias.

O uso das redes sociais é predominante entre os jovens, com até 95 por cento das pessoas com idades entre 13 e 17 anos afirmando que usam uma plataforma de mídia social, e mais de um terço afirmando que usam as redes sociais “quase constantemente”, de acordo com dados de 2022 de o Centro de Pesquisa Pew.

“As redes sociais hoje são como o tabaco há décadas: são um produto cujo modelo de negócio depende de crianças viciadas. E, tal como acontece com os cigarros, um rótulo de advertência do cirurgião-geral é um passo crítico para mitigar a ameaça às crianças”, disse Josh Golin, diretor executivo da Fairplay, uma organização dedicada a acabar com o marketing para crianças, num comunicado.

Colocar os rótulos nas plataformas de redes sociais exigiria uma ação do Congresso – e não está claro com que rapidez isso poderá acontecer, mesmo com a aparente unidade bipartidária em torno da segurança infantil online. Os legisladores realizaram várias audiências no Congresso sobre segurança infantil online e a legislação está em andamento. Ainda assim, a última lei federal destinada a proteger as crianças online foi promulgada em 1998, seis anos antes da fundação do Facebook.

“Espero que isso seja combinado com muitos outros trabalhos que o Congresso tem tentado fazer para melhorar a segurança, o design e a privacidade dos produtos de mídia social”, disse a Dra. Jenny Radesky, pediatra de desenvolvimento comportamental da Universidade de Michigan e líder da Academia Americana de Pediatria. “Essas duas coisas teriam que andar de mãos dadas, porque há muito que o Congresso pode fazer para seguir os passos do Reino Unido e da União Europeia na aprovação de leis que levem em conta o que as crianças precisam quando interagem com produtos digitais."



Resistência da indústria



Mesmo com a aprovação do Congresso, as advertências provavelmente seriam contestadas nos tribunais pelas empresas de tecnologia.

“Colocar um rótulo de advertência no discurso online não é apenas cientificamente incorreto, mas está em desacordo com o direito constitucional à liberdade de expressão”, disse Adam Kovacevich, CEO do grupo de políticas da indústria tecnológica Câmara do Progresso. “É surpreendente ver o cirurgião-geral dos EUA atacando as redes sociais quando os próprios adolescentes dizem que elas fornecem uma importante saída para a conexão social.”



Fonte: CNN e AFP.