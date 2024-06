Serviço Secreto dos EUA apreende dispositivos de clonagem de cartão em cidades da Flórida

Um esforço conjunto de aplicação da lei liderado pelo Serviço Secreto dos EUA fez uma varredura em cidades da Flórida e retirou 13 dispositivos ilegais de clonagem de cartões em estabelecimentos.



O prejuízo aos usuários dos cartões de débito bancário seria de US$ 3,9 milhões roubados em Orlando, Tampa e Jacksonville, calculou a agência.



Quatorze equipes, compostas por cerca de 50 policiais e agentes, saíram às ruas por volta das 10h de quinta-feira, 20, para inspecionar cerca de 250 lojas somente na área de Orlando. Foram fiscalizados 472 estabelecimentos comerciais nas três cidades, além de 3.500 pontos de venda.

A operação, que incluiu membros do Florida Department of Agriculture and Consumer Services (FDACS), da Patrulha de Fronteira dos EUA e policiais dos condados de Orange e Seminole, juntamente com o Serviço Secreto, foi acompanhada pelo canal News 6. Ela foi concebida como um programa de divulgação para educar os empresários sobre a ofensiva transnacional usada para se infiltrar nos dispositivos das lojas.



Brian Lambert, diretor assistente do Serviço Secreto dos EUA, juntou-se à operação para observar os resultados em tempo real.



“Existe potencial para mais de bilhões de dólares em perdas nos Estados Unidos”, disse Lambert. “A fraude que vemos hoje está afetando pessoas vulneráveis.”



Os ladrões têm como alvo os cartões EBT* com grande sucesso porque as tarjas magnéticas oferecem pouca segurança contra os skimmers, revelou uma investigação do News 6, que propôs um esforço para desenvolver legislação federal com o Serviço Secreto e os legisladores de Washington para melhorar o protocolo de segurança nos cartões EBT.



“Não queremos depender apenas de tarjas magnéticas, isso deixa uma vulnerabilidade específica e é isso que estamos tentando resolver hoje”, disse Lambert.



A agente especial responsável, Caroline O’Brien Buster, do escritório do Serviço Secreto dos EUA em Orlando, disse que as famílias que usam cartões EBT acordam com a perda de fundos roubados por redes criminosas transnacionais todos os meses.



Como parte da operação, varreduras adicionais serão realizadas na área da Flórida Central nos próximos meses, informou o News6.



*A Transferência Eletrônica de Benefícios, ou cartões EBT, é um sistema por meio do qual os beneficiários de determinados benefícios governamentais recebem e gastam fundos eletronicamente, usando um cartão EBT de plástico, como um cartão de débito bancário. Os benefícios são depositados eletronicamente na conta do programa do beneficiário.