Homem abre fogo em supermercado no Arkansas; 4 pessoas morreram

O suspeito de um tiroteio em massa em um supermercado em Arkansas estava armado com um revólver, uma espingarda calibre 12 e uma bandoleira com dezenas de cartuchos extras de espingarda, disseram as autoridades.

O homem, identificado pela polícia como Travis Eugene Posey, de 44 anos, abriu fogo no Mad Butcher em Fordyce na sexta-feira, 21, matando quatro pessoas com idades entre 23 e 81 anos e ferindo outras nove.



“O suspeito chegou armado ao Mad Butcher”, disse o secretário de Segurança Pública e diretor da Polícia do Estado de Arkansas, Mike Hagar. “Acreditamos que a maioria, senão todos os tiros disparados pelo suspeito foram da espingarda.”



As autoridades acreditam que o suspeito “imediatamente começou a atacar as vítimas no estacionamento depois de sair do caminhão e depois entrou na loja”, segundo Hagar.

Uma vez dentro do Mad Butcher, o suspeito “estava atirando indiscriminadamente contra clientes e funcionários”, disse Hagar.



Espera-se que Posey seja acusado de quatro acusações de homicídio capital, com acusações adicionais pendentes, de acordo com um comunicado à imprensa da Polícia do Estado de Arkansas.



Os policiais chegaram menos de três minutos após o primeiro tiro ser disparado, disse Hagar. “Quando as autoridades chegaram ao local, o suspeito saiu da loja e os policiais redirecionaram sua atenção para eles”, disse ele.

“Ele imediatamente iniciou um tiroteio com as autoridades, onde conseguiram deter a ameaça”, disse Hagar. “O tempo que o suspeito ficou caído foi menos de cinco minutos.”

Posey foi “tratado por ferimentos sem risco de vida após troca de tiros com as autoridades” e levado ao Centro de Detenção do Condado de Ouachita, disse a polícia estadual em um comunicado.



O motivo do suspeito ainda não está claro, disse Hagar, observando que seu histórico criminal é “muito limitado – se é que existe algum”.



As quatro pessoas mortas no tiroteio foram identificadas pela polícia como: Callie Weems, de 23 anos, Roy Sturgis, de 50, Shirley Taylor, de 62 anos, e Ellen Shrum, de 81 anos.



Os EUA viram uma onda de tiroteios nas últimas semanas, com mais de 20 tiroteios em massa registrados pelo Arquivo de Violência Armada desde sexta-feira passada. Os tiroteios permearam um splash pad em Michigan, uma celebração do décimo primeiro mês de junho no Texas e um encontro de carros em Massachusetts, entre outros locais.

Eles estão entre os pelo menos 246 tiroteios em massa ocorridos nos Estados Unidos em 2024, segundo dados do Gun Violence Archive, que, assim como a CNN, define um tiroteio em massa como aquele em que quatro ou mais pessoas são baleadas, excluindo o atirador.



Fonte: AFP e CNN.