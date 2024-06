Incidentes de tiroteio ativo nos EUA diminuíram 4% de 2022 a 2023, diz FBI

Os incidentes com atiradores ativos nos EUA diminuíram 4% de 2022 a 2023, de acordo com novas estatísticas divulgadas pelo FBI nesta segunda-feira, 24.



Em 2023, o FBI designou 48 tiroteios como “incidentes de atiradores ativos”, em comparação com 50 em 2022, de acordo com o Relatório de Atiradores Ativos de 2023 do FBI.

No ano passado também viu o número de mortos diminuir de 313 em 2022 para 244 em 2023, de acordo com o relatório. Os atiradores eram em sua maioria homens.



O FBI afirma que de 2019 a 2023, houve 229 incidentes ativos, o que representa um aumento de 89% em relação ao período de cinco anos anterior.



O incidente de tiroteio ativo mais mortal em 2023 foi o tiroteio em Lewiston, Maine, que deixou 18 mortos em outubro de 2023, depois que um homem armado abriu fogo em dois locais na pequena cidade do Maine.

A Califórnia teve o maior número de incidentes com tiroteios ativos, com oito. Os locais dos tiroteios foram espaços abertos, locais de comércio e centros de educação.

As autoridades policiais se envolveram em 12 incidentes que resultaram na morte de 13 policiais, disse o relatório. Em 58% dos incidentes, o atirador não tinha ligação com o local do tiroteio, segundo o FBI.



Fonte: ABC News.