Mais de 500 pessoas são acusadas sob a lei de segurança de armas assinada por Biden

Mais de 500 pessoas – algumas ligadas a cartéis transnacionais e quadrilhas do crime organizado – foram acusadas de tráfico de armas e outros crimes ao abrigo da legislação histórica de segurança de armas que o presidente Joe Biden assinou há dois anos, na terça-feira, 25.



Um relatório da Casa Branca obtido pela Associated Press sobre a implementação da Lei Bipartidária de Comunidades Mais Seguras também disse que verificações aprimoradas de antecedentes sob a nova lei interromperam cerca de 800 vendas de armas de fogo a menores de 21 anos que seriam proibidos de comprá-las.

Destaca que 14 estados estão a utilizar ou planeiam utilizar o financiamento da legislação para fazer melhor uso das leis de alerta, que permitem que as autoridades retirem armas de pessoas em crise, mas que são frequentemente subutilizadas ou não são bem compreendidas. E o relatório descreve como foram atribuídos 85 milhões de dólares em financiamento a 125 distritos escolares em 18 estados para ajudar a identificar estudantes que necessitam de cuidados de saúde mental e ajudá-los a aceder aos mesmos.



“Ela foi projetada para reduzir a violência armada e salvar vidas”, disse Biden recentemente sobre a lei. “E estou muito orgulhoso do tremendo progresso que fizemos desde então.”

O projeto de lei foi uma conquista marcante para o presidente democrata, e os detalhes sobre como foi implementado surgem no momento em que ele busca a reeleição, em novembro. Mas Biden também é rápido em dizer que a lei não foi longe o suficiente, pois continua a pressionar por verificações de antecedentes mais rigorosas e apela à proibição de armas de assalto.



Enquanto isso, o presumível candidato presidencial republicano, Donald Trump, não prometeu novas regulamentações sobre armas se retornar à Casa Branca.

Trump falou duas vezes este ano em eventos da National Rifle Association e foi endossado pelo grupo em maio. O ex-presidente afirmou que Biden “tem um histórico de 40 anos de tentativa de arrancar armas de fogo das mãos de cidadãos cumpridores da lei”. A sua campanha e o Comité Nacional Republicano também anunciaram a criação de uma coligação de Proprietários de Armas para Trump, que inclui ativistas pelos direitos das armas e aqueles que trabalham na indústria de armas de fogo.

Biden criou o primeiro escritório de prevenção da violência armada na Casa Branca e emitiu novas regras que significam que dezenas de milhares de traficantes de armas de fogo nos Estados Unidos terão que verificar os antecedentes dos compradores em feiras de armas ou outros locais fora das lojas físicas. Ele também pressionou para tornar o armazenamento de armas de fogo mais seguro.



A campanha de Biden acredita que o controlo de armas é uma questão motivadora para os eleitores, em particular para as mulheres suburbanas com formação universitária que podem ser decisivas em vários campos de batalha importantes neste outono. A campanha e os aliados de Biden circularam clipes de Trump dizendo: “Temos que superar isso”, depois de um tiroteio em uma escola em Iowa em janeiro e depois dizendo aos membros da NRA em maio que ele “não fez nada” em relação às armas durante sua presidência.



Cerca de 7 em cada 10 mulheres suburbanas com formação universitária que votaram nas eleições intercalares de 2022 apoiaram leis mais rigorosas de controlo de armas, embora menos de 1 em cada 10 a tenham apontado como o principal problema que o país enfrenta, de acordo com a AP VoteCast, uma ampla pesquisa com eleitores.



A criminalidade violenta caiu em 2023, revertendo o pico da era da pandemia de coronavírus, mas as armas de fogo são a principal causa de morte de crianças nos EUA, de acordo com uma pesquisa da Academia Americana de Pediatria. Até agora, neste ano, 110 crianças com menos de 11 anos morreram por armas de fogo e 566 entre 12 e 17 anos morreram. O número de crianças e adolescentes mortos por tiros nos EUA aumentou 50% entre 2019 e 2021, segundo o Pew Research Center.



E houve 12 assassinatos em massa por armas de fogo em 2024, de acordo com dados rastreados pela AP. Um assassinato em massa é definido como um ataque em que quatro ou mais pessoas morreram, sem incluir o perpetrador, em 24 horas. O cirurgião-geral dos EUA declarou na terça-feira a violência armada uma crise de saúde pública, impulsionada pelo número crescente de feridos e mortes envolvendo armas de fogo no país.



Os esforços para controlar as armas são muitas vezes frustrados pelos tribunais. A Suprema Corte dos EUA, de maioria conservadora, ampliou no ano passado os direitos sobre armas e mudou a forma como os tribunais deveriam avaliar as restrições às armas de fogo. Recentemente, derrubou uma proibição da era Trump sobre os bump stocks, os acessórios de armas de fogo rápido usados no tiroteio em massa mais mortal da história moderna dos EUA.



O Presidente Biden assinou a legislação sobre segurança de armas em 25 de junho de 2022, um compromisso bipartidário forjado após uma série de tiroteios em massa, incluindo o massacre de 19 estudantes e dois professores numa escola primária do Texas.



Fonte: Associated Press.